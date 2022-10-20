«جمنازيا» فخورة بإنجاز نجمتها فاطمة النما مع «أزرق الجمباز»

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أعربت مدرسة جمنازيا الكويت للرياضة والفنون عن بالغ فخرها واعتزازها بالإنجاز الرائع الذي حققته اللاعبة فاطمة النما مع المنتخب الكويتي للجمباز الفني للفتيات، ومساهمتها في رفع علم الكويت في البطولة العربية للناشئين والناشئات التي اختتمت أخيراً في مدينة وهران الجزائرية.

وذكرت «جمنازيا» في بيان صحافي أن البطلة فاطمة النما إحدى منتسبات المدرسة تألقت في هذا المحفل العربي رغم صغر سنها (10 سنوات)، إذ قامت بأداء أصعب الحركات على طاولة القفز متفوقة على منافسات عربيات يزيد أعمارهن عن 13 عاماً، مشيرة إلى أن النجمة فاطمة استطاعت أن تحقق 5 ميداليات فضية في مسابقات الفردي العام والحركات الأرضية وحصان القفز وعارضة التوازن والمتوازي، كما شاركت في تحقيق ميدالية فضية سادسة للمنتخب الكويتي في مسابقة الفرق.

وهنأت «جمنازيا» اللاعبة فاطمة النما بهذا الإنجاز المشرف، متمنية لها ولجميع منتسبات المدرسة وأسرة الجمباز الكويتي مزيداً من التألق والنجاح، ومشيدة في الوقت ذاته بجهود المدير الفني المتميز هشام فراج.

وأضافت المدرسة في بيانها أنها تسعى من خلال الطاقم الفني المحترف الذي تضمه إلى تأهيل لاعبات متميزات في جميع أدوات الجمباز ومسابقاتها وقادرات على تمثيل بلدهن الكويت خير تمثيل، ومؤكدة أن انتساب الأكاديمية للاتحاد الكويتي للعبة كان له فوائد عديدة على «جمنازيا» واللعبة وفتح الباب أمام اللاعبات واللاعبين للتنافس من أجل تمثيل المنتخب الوطني، مشيدة في هذا الجانب بتعاون مسؤولي الاتحاد الكويتي للعبة وبتعاملهم الاحترافي مع المدرسة ومنتسبيها في إطار السعي للنهوض باللعبة وتحقيق أفضل الإنجازات في المحافل الخارجية.

جدير بالذكر أن مدرسة جمنازيا تقدم انواعاً متعددة من الرياضات والفنون كالجمباز الإيقاعي والفني والباليه للجنسين، فيما تحتوي المدرسة التي تتخذ من فندق الملينيوم مقراً لها صالات ضخمة خاصة برياضة الجمباز ومجهزة بكل المعدات والاجهزة المطلوبة بحسب معايير الاتحادين الكويتي والدولي للعبة.

