قرعة «خليجي 25» الثلاثاء المقبل

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أكَّد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أن قرعة بطولة «خليجي 25» ستقام في موعدها المقرر يوم الثلاثاء المقبل في فندق «غراند ميلينيوم» البصرة، على أن يسبق القرعة عقد ثلاثة اجتماعات خاصة باللجان، وهي لجنة المسابقات ولجنة الحكام واللجنة الإعلامية. وضمن التحضيرات الخاصة بحفل القرعة وُجهت الدعوات لبعض اللاعبين من نجوم الكرة الخليجية لحضور مراسم القرعة التي تُعتبر الخطوة الأولى والإعلان الرسمي عن إقامة البطولة. وفي هذا الصدد صرح جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي بقوله: «تسير جميع الترتيبات والتجهيزات النهائية الخاصة بحفل مراسم قرعة خليجي 25 وفق ما تم الإعداد له مسبقاً، مع الأشقاء في العراق، كما ستُعقد اجتماعات تنسيقية في الأيام القليلة المقبلة بشأن آخر التطورات الخاصة بالحفل من النواحي كافة، ومع جميع الأطراف ذات الصلة».

وأضاف الرميحي: «الاستعدادات في العراق تجري على قدم وساق لاستضافة البطولة، والتي ستكون كرنفالاً خليجياً، حيث أن الاجتماعات التنسيقية مستمرة سواءً فيما يتعلق بترتيبات القرعة أو التي تخص البطولة بشكل عام، أو الاجتماعات المتعلقة باللجان، كما ستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من التفاصيل».

