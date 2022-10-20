«الغوص» يستغرب عدم إدراجه مع مستحقي رواتب الاحتراف

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أبدى أمين السر في النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي استغرابه من قرار الهيئة العامة للرياضة رقم 25 لسنة 2022 والخاص باعتماد لائحة الاحتراف الرياضي دون إدراج النادي ولاعبيه ضمن قائمة الأندية المدرجة المستحقة للحصول على مبالغ الاحتراف، مشيراً إلى أن هذا القرار يعتبر صدمة للنادي ومنتسبيه وأبناء اللعبة. وأشار الصرعاوي أن «هناك العديد من الأندية التي استفادت من هذا القرار ونحن نؤيد حصول كل الأندية المتميزة على مبالغ الاحتراف لكن الأمر الذي لا يمكن تجاهله هو عدم إدراج لعبة الغوص ضمن الرياضات المستحقة»، لافتا إلى أن أبطال اللعبة قد أثبتوا جدارتهم في العديد من المحافل الدولية وحققوا ميداليات متنوعة في معظم المشاركات، لذا فإن عدم شملهم في الاحتراف سيؤثر سلباً بلا شك على معنوياتهم كما سيؤدي إلى عزوف اللاعبين الجدد عن الانضمام لهذه اللعبة التي باتت من الألعاب المهمة في معظم بلدان العالم وتحصل على ميزانيات كبيرة مخصصة لها على عكس ما يحدث في الكويت.وناشد الصرعاوي وزير الإعلام والثقافة ووزير الشباب عبدالرحمن المطيري بالتدخل وبيان أسباب عدم إدراج لعبة الغوص ضمن القرار وما الآلية التي تم من خلالها اعتماد اللعبات ضمن لائحة الاحتراف، مع تأكيده على ضرورة رفع الضرر الواقع على منتسبي اللعبة وإنهاء شعورهم بالظلم وعدم المساواة مع بقية زملائهم في الأندية الأخرى.

