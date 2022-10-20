خسارة ثالثة لـ «أزرق الشباب»

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تلقى «أزرق الشباب» الخسارة الثالثة على التوالي امام الهند 1-2 في اللقاء الهامشي الذي جمع المنتخبين اول من امس ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا لكرة القدم للشباب، فيما تأهلت استراليا الى النهائيات بعد تغلبها على العراق بهدف نظيف. وفي مباراة الأزرق امام الهند سجل اللاعب تايسون سينغ لويتونغبام (في الدقيقة 8) وغوركيرات سينغ (بالدقيقة 77) هدفي الهند في حين أحرز صالح المحطب (بالدقيقة 73) هدف المنتخب. وخرجت الأزرق خالية الوفاض من التصفيات دون رصيد من النقاط فيما حصدت الهند ثلاث نقاط.وفي المباراة الاخرى فازت استراليا على العراق بهدف نظيف سجله اللاعب كريس دونيللي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء لتتأهل الى النهائيات بعد ان حصدت تسع نقاط فيما حصد العراق ست نقاط.وتستضيف اوزبكستان نهائيات كاس آسيا للشباب بالفترة من 1 الى 18 مارس 2023.