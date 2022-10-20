سيراميكا هزم المصري بـ«ثلاثية»

دوليه

شهد اليوم الأول للجولة الأولى بالدوري المصري إثارة كبيرة وحقق سيراميكا كليوباترا فوزا ثمينا على حساب مضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0 على ملعب برج العرب بالإسكندرية. سجل لصالح سيراميكا كليوباترا ميدو جابر في الدقيقة 15 ثم أضاف النيجيري جون إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 30 وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث في الدقيقة 59. ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 3 نقاط معتليا صدارة ترتيب الدوري المصري وظل المصري بلا نقاط في المركز الأخير بعد أول مباراة رسمية تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال. وافتتح فريق البنك الأهلي مشواره في الدوري بالتعادل مع ضيفه فاركو بنتيجة 1-1 على ملعب بتروسبورت في القاهرة. سجل كريم بامبو هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 17 بعدما استغل تمريرة خاطئة من حارس مرمى فاركو محمد سعيد «شيكا» داخل منطقة الجزاء. واحتسب الحكم ضربة جزاء ضد البنك الأهلي في الدقيقة 94 بعد التحام بين محمد أبو جبل حارس البنك وأحمد شريف مهاجم فاركو. ونفذ أحمد عبد العزيز «مودي» ركلة الجزاء بنجاح لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.كما حقق الاتحاد السكندري فوزا في الوقت القاتل على حساب مضيفه أسوان بهدف نظيف. ورفع الاتحاد رصيده بقيادة مدربه الصربي زوران مانولوفيتش إلى 3 نقاط في وصافة الترتيب وتلقى أسوان الهزيمة في أول مباراة بعد عودته للدوري المصري بقيادة مديره الفني ربيع ياسين.