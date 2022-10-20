ثعبان يروع ركاب طائرة أميركية

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سادت حالة من الفزع، والهرج والمرج، حين اكتشف مسافرون وجود ثعبان على متن إحدى طائرات خطوط شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية.

وظهر الثعبان في مقصورة ركاب درجة رجال الأعمال مع نهاية رحلة بين ولايتي فلوريدا ونيوجيرزي، وفقا لما ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية

وتواجد الثعبان، الذي تبين أنه من فصيلة «الرباط» غير المؤذية، كضيف غير مرغوب فيه، على متن الرحلة رقم 2038 من تامبا بعد وقت قصير من هبوطها يوم الاثنين في مطار نيوارك ليبيرتي الدولي، وفقا لهيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي.

وقال أحد الركاب لقناة نيوز 12 نيوجيرزي المحلية انه عندما تحركت الطائرة على المدرج إلى البوابة، بدأ الركاب في درجة رجال الأعمال في الصراخ، ورفع أقدامهم عن الأرض، بحسب وكالة رويترز.

وأوضحت المتحدثة باسم هيئة الموانئ، شيريل آن ألبيز، في رسالة بالبريد الإلكتروني، الثلاثاء، أن مسؤولي السيطرة على الحيوانات في المطار، وأفراد من شرطة الهيئة، كانوا في انتظار الطائرة عند البوابة وأمسكوا الثعبان، الذي جرى إطلاقه لاحقا في البرية. ولفتت إلى أنه لم تحدث إصابات وأن تلك الواقعة لم تؤثر على عمليات المطار، وغادرت الطائرة نيوارك في وقت لاحق.

ولم يعرف أحد حتى الآن كيفية صعود الثعبان على متن رحلة طيران ركاب تجارية، ولكن ما حدث ذكر بأحداث فيلم الإثارة (سنيكس أون إيه بلين) «ثعابين على طائرة» للعام 2006، وهو قصة خيالية عن إطلاق مجرمين عشرات الثعابين السامة على متن طائرة ركاب في محاولة لقتل شاهد في قضية جريمة قتل.

