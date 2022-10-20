شيرين عبد الوهاب تعاني هياجاً عصبياً حاداً

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بعد دخول الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أحد مستشفيات الصحة النفسية بالإجبار، كشف تقرير طبي خاص بالطبيب المتابع لحالة شيرين، أنها تعاني من حالة هياج عصبي واضطراب نفسي حاد، ومن المقرر أن تعرض شيرين عبدالوهاب على لجنة من وزارة الصحة، لتعاين حالتها. وأكد د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في وزارة الصحة المصرية، أن تصرف أسرتها واقتيادهها إلى المستشفى للعلاج قانوني. وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن القانون يمنح أسرة أي مريض حق إجباره على العلاج إذا كان يشكل خطراً على نفسه وعلى أسرته قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة كارثية. وكان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قد كشف أنه قرر ومجموعة من زملائه الذهاب إلى الفنانة في المستشفى الذي تعالج به لزيارتها ولكنه فوجئ بمنع الزيارة عنها.

