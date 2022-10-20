رئيس «الأركان» استقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي

وطن النهار

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف موضوعات مشتركة لاسيما في الجوانب العسكرية.وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي: إن الفريق الصالح استقبل ليف في مبنى رئاسة الأركان العامة بمناسبة زيارتها للبلاد مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين البلدين لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية. وأضافت أنه تم أيضا استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

