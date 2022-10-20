سمو الأمير شمل برعايته ختام «جائزة الكويت لحفظ القرآن»

وطن النهار

تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه - أقيم صباح امس حفل ختام «جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم» وقراءاته وتجويد تلاوته الدورة الحادية عشرة وذلك بفندق الريجنسي.

وقد أناب سموه رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح لحضور الحفل.هذا وقد وصل ممثل سموه إلى مكان الحفل وكان في استقباله وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للجائزة فريد عمادي وأعضاء لجنة المسابقة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة كلمة بهذه المناسبة قال فيها: لقد كنا على مدار أيام مضت أمام لوحة زينت سماء الكويت وعطرتها بأصوات ندية لآيات القرآن الكريم فليس هناك من خدمة أجل من الاستزادة بآيات القرآن حفظا وعملا وتيسير السبيل للتنافس فيه تشجيعا للحفظ وتحفيزا للعمل في مثل هذه الجائزة الرائدة والتي غدت جوهرة بين مثيلاتها في سماء العالم الإسلامي بعد أن انقضى من عمرها أحد عشر عاما حفلت فيها بالإنجازات وحققت الإبداعات وارتقت في مصاف الجوائز والمسابقات لتعبر في حقيقتها عن رؤية القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تبني ما من شأنه أن يسهم في خدمة الأمة في دينها ومعتقدها خاصة في مجال القرآن الكريم.

واضاف: لا يسعني إلا أن أبارك للفائزين والمشاركين في هذه المسابقة وأوصيهم بالحرص على استمرار حفظ كتاب الله والعمل به وعلى نشره والاهتمام به فأنتم يا أهل القرآن أعلى الناس منزلة وأرفعهم مكانة فكونوا للناس قدوة حتى يعرفكم الناس بالعمل والإخلاص.

وأشار الى انه لم يكن لهذا النجاح أن يكتب ولا لهذه الجهود أن تلمس بعد توفيق الله تعالى إلا بالرعاية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وبالدعم الكبير من سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وبتوجيهات سديدة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد وبجهود وسواعد وعقول أبناء الكويت البررة من أعضاء اللجان العاملة في الجائزة وعلى رأسهم اللجنة العليا واللجنة التنفيذية وكل من أسهم في إنجاح هذا العمل المبارك وأخص بالشكر ممثلي الديوان الأميري ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارتي الإعلام والمالية ورجال الصحافة ومختلف وسائل الإعلام فكل الشكر والثناء لهم جميعا لطيب جهودهم وكريم مساعيهم.

وتقدم الماجد بالشكر للعلماء والمشايخ الذين قاموا بدور كبير في تحكيم هذه المسابقة طيلة الأيام الماضية.

وألقى رئيس لجنة التحكيم الدكتور سالم بن غرم الله الزهراني كلمة بهذه المناسبة قال فيها: لقد أنعم الله علينا بأن جعلنا من أمة الإسلام وشرفنا باتباع خاتم رسله عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بإنزال خير كتبه هذا الكتاب الذي هو مصدر العزة والرفعة والشرف والسيادة كما قال الله تعالى في محكم آياته {لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون} أي فيه شرفكم وعزكم إن عظمتموه واتبعتموه وعملتم بما فيه ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته.

وأضاف: قبل أسبوع حلت ركابنا في أرض الكويت هذا البلد الكريم المضياف بلد الخير والرخاء والعطاء في هذه المناسبة القرآنية المباركة (جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم) التي تعنى بتعظيم كتاب الله ونشر هداياته وإكرام حفظته وإذكاء روح التنافس بينهم في حفظه وإتقان تلاوته وتكريم الشخصيات القرآنية التي خدمت كتاب الله تعالى وعلومه المتنوعة إضافة إلى دعم البرامج التقنية في خدمة القرآن الكريم.

وقال: ولقد أسعدنا ما رأيناه من عظيم العناية والرعاية والاحتفاء بكتاب الله تعالى في هذه البلاد المباركة وأدهشنا ذلك الحرص على خدمة القرآن الكريم من تلك الجمعيات والمراكز القرآنية المتكاثرة في أنحاء البلاد.وإن (جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم) غدت واحدة من أعظم المسابقات الدولية في العالم وأميزها.

واضاف: وإننا في هذا اليوم لنشهد ختام عمل دؤوب وجهود متواصلة قامت على عواتق المخلصين لإنجاز هذه المناسبة القرآنية والمحفل الإيماني البهيج فتمت أعمال التسابق في هذه الدورة بحمد الله بيسر وسهولة ورعة وإتقان وتحقق لهذا العمل المبارك التوفيق والنجاح بفضل الله ثم بتضافر الجهود من الجميع.انطلاقا من الرعاية السامية الكريمة من لدن صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده ومتابعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الجائزة وقد قام ممثل سموه بتكريم الشخصيات القرآنية ولجان التحكيم وتقديم الجوائز على الفائزين والجهات الفائزة بمسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته بدورتها الحادية عشر كما تم تقديم هدية تذكارية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد - حفظه الله ورعاه - بهذه المناسبة.

