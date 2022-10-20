مؤيد اللامي رئيساً لاتحاد الصحافيين العرب وعدنان الراشد نائباً للرئيس

وطن النهار

قرر أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب، في أول اجتماع لهم بعد فوزهم في الانتخابات، اختيار مؤيد اللامي رئيسا للاتحاد، وخالد ميري أمينا عاما للاتحاد، وحاتم زكريا أميناً مالياً.

كما تم اختيار عبدالله البقالي من المغرب، نائبا أول لرئيس الاتحاد، والدكتور عبدالله الجحلان من السعودية نائبا لرئيس الاتحاد، وعدنان الراشد من الكويت نائبا للرئيس، وأميرة محمد من تونس، والصادق الرزيقي من السودان نائبين أيضا لرئيس الاتحاد، ومحمد الحمادي من الإمارات، مساعدا لرئيس الاتحاد.

وتم اختيار نقيب الصحافيين المصريين د. ضياء رشوان رئيساً فخريا للاتحاد، فيما تم اختيار 6 أعضاء ليكونوا أمناء عام مساعدين وهم عابي فارح من الصومال، ومحمد شبيطة من اليمن وموسى بهلي من موريتانيا، وراشد الحمر من البحرين ويوسف القصيفي من لبنان وعبدالله حدي من جيبوتي.

وكانت انتخابات الأمانة العامة للاتحاد العام للصحافيين العرب أسفرت عن فوز 15 مرشحا لتشكيل هيئة مكتب اتحاد الصحافيين العرب، كما تم بالإجماع انتخاب الهاشمي نويرة مستشارا للاتحاد، وعبد الوهاب الزغيلات رئيسا للجنة الحريات للمرة الرابعة على التوالي.

وأسفرت نتائج الفرز التي شهدت تصويت 84 صوتا منهم 80 صوتا صحيحا، عن فوز حاتم زكريا بأعلى نسبة تصويت بحصوله على 79 صوتا، وفي المركز الثاني عبدالله البقالي بحصوله على 78 صوتا، وفي المركز الثالث رئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد بحصوله على 77 صوتا، ثم رابعا الصادق الرزيقي بحصوله على 77 صوتا، وحصل رئيس لجنة القيد بنقابة الصحافيين المصرية خالد ميري على 77 صوتا، وحصل محمد شبيطة على 77 صوتا، وحصل عبدالله الجهلان على 77 صوتا، وحصلت أميرة محمد نائب رئيس نقابة صحافيي تونس على 75 صوتا، وحصل مؤيد اللامي رئيس الاتحاد المنتهية ولايته على 74 صوتا، وحصل راشد نبيل الحمر على 71 صوتا، وحصل محمد الحمادي على 69 صوتا، وحصل موسى بهلي على 69 صوتا، وحصل عابي فارح على 68 صوتا، وحصل عبدالله حدي على 64 صوتا، وكان آخر الفائزين يوسف القصيفي بحصوله على 52.

وشهدت الانتخابات وجود 19 مرشحا، ممثلين عن 19 نقابة وجمعية صحافية أعضاء بالاتحاد، ويمثل كل نقابة وجمعية 4 أصوات في الاتحاد بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة.

وشهدت الانتخابات انسحاب نقيب صحافيي فلسطين ناصر أبوبكر أثناء عملية فرز الأصوات، احتجاجا منه على نتائج الفرز.

