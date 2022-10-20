اللامي: إيجاد بيئة آمنة للعمل الصحافي في الوطن العربي

وطن النهار

أكد رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب مؤيد اللامي أهمية إيجاد بيئة آمنة للعمل الصحافي بعموم الوطن العربي في ظل صحافة حرة وحرية رأي وتعبير لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الـ14 لاتحاد الصحافيين العرب في القاهرة نوه اللامي بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الاتحاد الذي يقترب من عامه الـ60 مشددا على أهمية بناء علاقات موضوعية ومتوازنة مع المنظمات الدولية والتحدث معها بلغة العربي الواثق وبلغة الصحافي المتمكن».

وأضاف اللامي «من خلال علاقات موضوعية ومتوازنة مع هذه المنظمات الدولية علينا أن نؤثر بشكل موضوعي» مشددا على أن «اتحاد الصحافيين العرب وجد لكي يبقى قويا عزيزا مهما ومؤثرا». ولفت إلى أن دولة عربية تتعرض لهجمات عديدة ما يستدعي تقوية المجتمعات العربية مؤكدا قدرة الاتحادات العربية وعشرات الآلاف من الصحافيين في عموم الوطن العربي على تقديم المعلومات الكاملة سواء كانت إيجابية أو سلبية إلى أي منظمة وفتح الأبواب للاطلاع على الحقيقة كما هي على الأرض مباشرة.

وأثنى اللامي في الوقت ذاته على شجاعة وتضحيات الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الاسرائيلي مشيدا بتضحيات الصحافيين الفلسطينيين.

