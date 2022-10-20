وزير الخارجية تلقى تهاني عدد من نظرائه

وطن النهار

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالات هاتفية من كل من: وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية د. أحمد عوض بن مبارك، وزير خارجية الجمهورية التركية مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حيث قدموا له التهاني بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية متمنين له التوفيق والنجاح في تولي مهام عمله.

