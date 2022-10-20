نائب الأمير: علاقات الكويت والسعودية تاريخية وراسخة

وطن النهار

‏تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء اول من امس الثلاثاء اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أشاد خلاله بالانتخابات البرلمانية التي شهدتها دولة الكويت مؤخرا وتقدم بالتهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وافتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء. من جانبه أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن خالص الشكر لهذا التواصل الأخوي معبرا عن اعتزازه بما يربط البلدين من علاقات تاريخية راسخة وأسرتي الحكم من وشائج وترابط منوها سموه بما تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من إنجازات كبيرة ومشهودة في المجالات كافة متمنيا سموه للمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز المزيد من التقدم والسؤدد والازدهار.

من جهة أخرى استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد محمد الشايع حيث قدم لسموه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على الجهات المشمولة برقابته وحساباتها السنوية للسنة المالية 2021-2022.

