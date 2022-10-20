ترحيب كويتي بإلغاء أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي

وطن النهار

‏أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن ترحيب الكويت بإعلان أستراليا إلغاء اعتراف حكومتها السابقة بالقدس ‏الغربية عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت (الخارجية) إن هذا القرار سيشكل دعما للمساعي الدولية وتمسكا بالقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة ذات الصلة ورافدا لتحقيق السلام العادل والشامل داعية الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة مزعومة للاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة بالتراجع عن قرارها المخالف للشرعية الدولية. وشددت على موقف الكويت المبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

