الكويت: لا استقرار ولا سلم مع استمرار انتشار الأسلحة

وطن النهار

أعربت الكويت عن ايمانها بأنه لا يمكن ان يتحقق الاستقرار والسلم مع استمرار انتشار وتدفق الأسلحة بصنوفها المختلفة خاصة النووية منها. جاء ذلك خلال بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي أحمد سالمين أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سالمين ان «عالمنا اليوم يمر بتحديات عديدة وتطورات متسارعة تتصف بالخطورة وخير برهان تنامي التوترات على الساحتين الاقليمية والدولية واستمرار الدول الحائزة على الأسلحة النووية في تطوير ترساناتها النووية والتلويح بها وتمسكها بسياسات الردع النووي». وأضاف ان تلك التحديات تثبت ان منظومة منع الانتشار النووي في مرحلة حرجة تستدعي ضرورة تسخير كل الامكانات نحو تخليص البشرية من تلك الاسلحة مجددا تأكيد الكويت على مواقفها الثابتة فيما يتعلق بقضايا نزع السلاح والامن الدولي والمتمثلة بإرساء السلام والامن والاستقرار في العالم.

وأكد أهمية العمل المتعدد الأطراف باعتباره الأسلوب الأمثل لمعالجة جميع قضايا نزع السلاح والأمنِ الدولي.

