ليف: السعودية دولة مهمة

وطن النهار

أشادت مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الخارجية الاميركية باربارا ليف، بالعلاقات التاريخية المتميزة مع الكويت، معربة عن سعادتها بلقاء وزير الخارجية الجديد الشيخ سالم العبدالله، متطلعة الى المزيد من التعاون معه في الفترة القادمة.

وأضافت في لقاء مع الصحافيين عقدته على هامش زيارتها الى الكويت صباح أمس في اطار جولتها للمنطقة، مع نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي دانا سترول وبحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية جيمس هولستنايدر، والملحق الإعلامي في السفارة الأميركية كريستين واتكنز نحن نعمل مع شركائنا في منطقة الشرق الاوسط و الخليج على أمن واستقرار المنطقة مشيرة الى ان زياراتها الى المنطقة امتداد لزيارة وزير الخارجية و الرئيس جو بادين في الفترة السابقة.

وتحدثت عن مهمتها و الزيارت التي تقوم بها لدول المنطقة مشيرة الى ان علاقة بلدها التاريخية مع الكويت مؤكدة سعي الطرفين لتعزيزها.

السعودية مهمة

و عن زيارتها الى المنطقة مرتين في وقت قصير و عدم ادراج الملكة العربية السعودية في جدول الزيارة قالت: من مهامي انني اسافر كثيرا و اجري مباحثات مع العديد من المسؤولين في المنطقة وفق الجدول المحدد مشيرة الى أن المملكة العربية السعودية لم تدرج في جدول الزيارت مبررة ذلك بالزيارة التي قام بها الرئيس جو بايدن الى المملكة العربية السعودية ولقائه زعماء المنطقة و التي تم من خلالها مناقشة العديد من الملفات مؤكدة ان المملكة العربية السعودية دولة مهمة.

واضافت: ان زيارتي لدول المنطقة و شمال افريقيا الغرض منها بحث العلاقات فيما بيننا فضلا عن مناقشة العديد من القضايا خصوص فيما يتعلق باليمن وسورية والوضع في العراق لوضع الخطوط الصحيحة لإيجاد مخارج لهذه الازمات.

وعن تأثير قرار «أوبك +» الأخير على العلاقات الأميركية - السعودية لاسيما في الملف العسكري وحرب اليمن، افادت: «فيما يتعلق باليمن، فان مساعدة اليمن وتطبيق اتفاق إيقاف النار فيه مع كل الأطراف، كانت ضمن أولوياتي، فالشعب اليمني يستحق المساعدة، كما ان شبه الجزيرة العربية تحتاج الى هذا الاستقرار من خلال انتهاء الحرب في اليمن، لاسيما العلاقات مع السعودية، فالرئيس بايدن ليس مستعجلاً لاتخاذ أي قرار في الوقت الحالي، وانه سيناقش الوضع مع أعضاء الكونغرس لاتخاذ القرار الذي يناسب مصلحتنا القومية»، نافية وجود أي تصعيد في الوقت الحالي بين الولايات المتحدة والسعودية، لافتة الى أن الرئيس بايدن طالب بمراجعة منهجية للعلاقات بين البلدين، مؤكدة أن بلادها تسعى الى استقرار سوق الطاقة ليس لمصلحة بلادها فقط، وانما لمصلحة مختلف دول العالم، مشددة على أن «الصراع النفطي لا يؤثر على الروابط والعلاقات الدفاعية مع المنطقة».

أولوية

وأشارت الى ان الشرق الاوسط لا يزال يحظى باهتمام كبير لدى الإدارة الأميركية التي تنظر الى أمنه واستقراره كأولوية في علاقاتها الخارجية، مشيرة إلى أن بلادها تستطيع أن تفعل الكثير في المنطقة ولكنها لا تستطيع فعل ذلك بمفردها».

وعلى سؤال حول حالة التقارب لبعض دول المنطقة مع الصين وروسيا، قالت: « الدول المستقلة تستطيع اتخاذ قراراتها بحرية»، متساءلة: «ماذا قدمت روسيا والصين للمنطقة»؟

ورداً على سؤال حول طلب السلطات الكويتية من واشنطن رفع بعض أسماء المواطنين والبدون عن قائمة الإرهاب الدولي، قالت: «لم ندخل في مناقشات حول هذه المسألة حالياً».

وفيما يتعلق بإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، قالت إن «أولويتنا هي إعادة بناء العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينة وخلق قنوات للتواصل بينهم»، لافتة إلى قلق الإدارة الأميركية بسبب التوترات الحاصلة في قطاع غزة، مشيرة الى ان الادراة الاميركية عملت منذ سنة على العودة الى طاولة الحوار بين الفلسطينيين و الاسرائليين، مشيرة الى ان خطاب الرئيس بايدن خلال الجمعية العمومية في الشهر الماضي تضمن وضع الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني و العودة الى المفاوضات والعلاقة مع السلطة الفلسطينية.

وعن رؤيتها لاتفاق الفصائل الفلسطينية الذي عقد في الجزائر قالت: تابعنا هذه الامور متساءلة عما اذا كانت المنظمات الإسلامية مثل حماس و الجهاد الاسلامي في القطاع جاهزة للدخول في مفاوضات جدية في عملية السلام بهدف الاعتراف بالوجود الإسرائيلي، والعمل ضمن هذا الاطار المحدد

ورأت ان تهديد روسيا باستخدام الاسلحة النووية في اوكرانيا قرار غير عادل ولا يعمل على الاستقرار، مشددة على ضرورة انهاء الحرب.

أزمات

بخصوص توتر العلاقات الاميركية - السعودية قالت: الامور واضحة جدا و الرئيس تحدث عنها بشكل مستفيض والقاضي بالدعوة الى استقرار سوق النفط، لافتة الى ان قرار خفض الانتاج لم يكن قرارا جديا واثر على الامن الغذائي بسبب الحرب على اوكرانيا مؤكدة أن رؤية الرئيس كانت تصب نحو استقرار سوق النفط، إلا ان انخفاض الانتاج اضر بالسوق العالمي.

واوضحت ان الحرب على اوكرانيا تسببت في التزثيربشكل كبير على الامن الغذائي خصوصا وان العالم خرج من جائحة كورونا التي اثرت على الاقتصاد الا ان العالم الان يعيش ازمات متلاحقة مثل ازمة الطاقة و ازمة الغذاء و ازمة نقل الحبوب من اوكرانيا وهذا اثر على الوضع في دول عربية منها تونس و لبنان و سورية فضلا عن عدد من الدول الافريقية واصفة الوضع هناك بالرهيب.

العراق

وحول التوصل لتشكيل حكومة جديدة في العراق و اذا ماكانت تؤدي الى الاستقرار هناك اشارت الى زيارتها الى العراق في وقت سابق لأن - العراق كان يشهد توترا سياسيا بين الاطراف السياسية ما ادى الى انسداد في العملية السياسية.

واشارت الى لقاء سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ايلنا رومانوسكي برئيس الوزراء الجديد حيث اكدت له ان بلدها يدعم العملية السياسة في العراق و تعمل على استقراره موضحة في الوقت ذاته أهمية العمل مع الحكومة الجديدة لتخطي جميع الصعاب.

وعن تقريب الولايات المتحدة وجهات النظر بين الدول قالت: دائما ما نعمل على حل النزاعات و الازمات و ذلك سواء من خلال عضويتنا في مجلس الامن او من خلال علاقاتنا مع دول المنطقة مؤكدة اهتمام بلدها بمنطقة الشرق الاوسط و تقريب وجهات النظر بين الشركاء في المنطقة مثلما حصل من خلال حل الازمة الخليجية و تقريب وجهات النظر بين دولة الامارات وتركيا و بين تركيا و مصر

