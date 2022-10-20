طلال الخالد وجه للاستعداد لموسم الأمطار

وطن النهار

عقدت لجنة الدفاع المدني اجتماعا امس تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني الشيخ طلال الخالد في البدء بعقد الاجتماعات التنسيقية لموسم الأمطار والسيول 2022/2023.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الاجتماع الذي ترأسه المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني العميد جمال الفودري شهد الوقوف على استعدادات الجهات ذات الصلة ومستوى الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

وتناول الاجتماع بحث خطط الانتشار وجاهزية مؤسسات الدولة وآلية التعامل مع البلاغات في حالات الطوارئ مع الأجهزة المعنية من المؤسسات العسكرية والجهات الحكومية المدنية لمواجهة موسم الأمطار والسيول والحد من آثارها السلبية.

كما تم استعراض الجهود والتجهيزات الفنية والبشرية لكل جهة وقنوات الاتصال والتنسيق لمواجهة أي طارئ وخطة العمل والاطلاع على تقارير إدارة الأرصاد الجوية الكويتية والوقوف على استعدادات الجهات ذات الصلة ومستوى الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار.

كما تمت مناقشة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة الأعمال المطلوبة لتنفيذ الحلول العاجلة للتعامل مع السيول وخطط الانتشار وجاهزية الأجهزة المعنية وسرعة استجابتها لمواجهة كل الظروف الطارئة وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عنها.

وتضمن الاجتماع كذلك بحث خطط الحملات الإعلامية التوعوية وآليات التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام لضرورة توعية المواطنين والمقيمين باتباع الرسائل التحذيرية الصادرة عن وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الحكومية وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الرسمية.

من جانبه، أكد العميد الفودري أهمية اتباع الخطط الاستباقية في التعامل مع الظروف والأزمات الطارئة، مشيدا بما تحقق خلال المرحلة السابقة من نجاحات في مواجهة الأزمات.

وذكر الفودري أن جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العسكرية إلى جانب الحماية المدنية في حالة انعقاد دائم وتواصل مع مختلف جهات الدولة لمواجهة أي طارئ.

وأشار إلى أنه سيتم من خلال الاجتماعات مراجعة الخطط وتطويرها ورفع جودة العمل لضمان استمرارية نجاح عمل اللجنة وتفادي أي سلبيات.

