الرطوبة تعود اليوم مع انخفاض في الرؤية

وطن النهار

قال مراقب المحطات في إدارة الارصاد الجوية الكويتية ضرار العلي: إن البلاد تشهد هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا في الرطوبة النسبية والمتوقع أن يستمر خلال الأيام المقبلة مع استمرار الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية.

وأضاف العلي لـ «كونا»: إن أهم أسباب الرطوبة أننا حاليا في فصل الخريف ويكون الطقس فيه بمعظمه حارا خلال النهار ومائلا للحرارة خلال المساء وتعتدل درجات الحرارة خلاله تدريجيا خلال الليل وتسود الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية المارة على سطح الخليج العربي المحملة ببخار الماء ما يؤدي لتسجيل نسب رطوبة عالية في الكويت خصوصا على المناطق الساحلية.

كما توقع أن ترجع الرطوبة العالية ابتداء من اليوم الخميس والتي تستمر عدة أيام مع انخفاض في الرؤية الأفقية نتيجة الضباب وقد تنعدم على بعض المناطق.

وبخصوص درجات الحرارة أشار إلى أن العظمى يتوقع ان تتراوح ما بين 36 و38 درجة مئوية والصغرى ما بين 19 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأوضح أنه في نهاية فصل الصيف يبدأ التغير في توزع الضغط الجوي على المنطقة إذ يضعف منخفض الهند الموسمي ما يؤدي إلى انقسامه لقسمين الأول يتمركز على شرق الخليج العربي والقسم الآخر على أجزاء من شبه الجزيرة العربية ويتزامن مع ضعف منخفض الهند الموسمي نشوء مرتفع جوي فوق الهضبة الإيرانية ويتمركز هذا المرتفع فوق بحر قزوين. وذكر أنه بحكم موقع الكويت الجغرافي تكون تحت تأثير منطقة استقرار جوي وتسود الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية والتي بدورها تساعد على ارتفاع الرطوبة النسبية على فترات وقد تستمر إلى أكثر من أسبوعين متصلين.

وبين العلي أن الرطوبة تبدأ من شهر أغسطس وتزيد تدريجيا لتصل إلى الحد الأعلى في فصل الشتاء لكن انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء يقلل الشعور بالرطوبة النسبية «بل يشعر الإنسان بالدفء وفي شهر أكتوبر يزيد الشعور بالرطوبة النسبية مع الطقس الحار لأن درجة الحرارة لا تزال عالية.

ولفت إلى أن الرطوبة النسبية تساعد في تكون الضباب الذي يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض الأحيان سواء على البحر والسواحل أو اليابسة والتي قد تسبب حوادث كثيرة خصوصا عند حدوث الضباب المتقطع. وأشار إلى أن الضباب يحدث عندما ترتفع الرطوبة النسبية إلى أكثر من 85 في المئة ويتعرض هذا الهواء الرطب إلى هواء بارد خصوصا خلال الفصول الانتقالية وفصل الشتاء خلال الليل وساعات الصباح الأولى إذ يصل الفرق بين درجات الحرارة في المناطق الغربية البرية والسواحل إلى أكثر من عشر درجات بفعل هبوب الرياح الغربية وتحصل عملية التكثف ويتكون الضباب المتنقل وهو الأخطر على قائدي المركبات على الطرق وكذلك مرتادي البحر.

وتوقع العلي بوجه عام خلال الأيام المقبلة ظهور الغيوم في سماء الكويت وتستمر الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية ويكون الطقس رطبا مع اعتدال في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الأولى ثم تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع ليكون الطقس حارا ورطبا خلال فترة الظهر مائلا للحرارة خلال المساء وترجع درجات الحرارة للاعتدال خلال الليل.

وقال العلي إن الرطوبة النسبية من المتوقع أن تقل اليوم الأربعاء على المناطق الغربية لتغير اتجاه الرياح إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 5 و25 كيلومترا في الساعة لكن تستمر الرياح الشرقية إلى الجنوبية الشرقية على السواحل وبعض المناطق السكنية وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و30 كيلومترا في الساعة.

