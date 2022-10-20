الحسيني: الأمن السيبراني كلَّف العالم 150 مليار دولار

وطن النهار

قال نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني إن قيمة الأمن السيبراني عالميا بلغت اكثر من 150 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع ان تبلغ أكثر من 350 مليار دولار بحلول عام 2026، وستصل إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأكد خلال المؤتمر والمعرض الخليجي الثالث للأمن السيبراني الذي أقيم برعاية من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بحضور وفود خليجية وخبراء من اميركا والدول الأوربية والآسيوية وعدد من الجهات المعنية المحلية، أن بعض الدراسات تقدر تكلفة التهديدات والاختراقات السيبرانية بأكثر من 600 مليار دولار سنويا، مما يعكس اهمية الاستثمار في هذا المجال والعمل المشترك في التطور الإلكتروني

وأفاد بأن الجهاز المركزي يحرص على دعم ورعاية مثل هذه الفعاليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تقام في الكويت، متقدما بالشكر لكل الخبراء الذين توافدوا ولبوا الدعوة وأبدوا اهتمامهم في هذا الحدث الذي يهتم بأحد أهم مجالات تقنية المعلومات ألا وهو الامن السيبراني.

تقدم متسارع

وأشار إلى أن التقدم التكنولوحي الهائل والمتسارع والمستمر الذي يشهده العالم لامس جميع جوانب الحياة التي نعيشها، لاسيما انه أصبح له بالغ التأثير في حياتنا ككل، وصاحب ذلك تحديات كبيرة تتمثل في التهديدات التي تعددت انماطها ومصادرها وانواعها ما أدى إلى تزايد الهجمات، والاختراقات الالكترونية التي تسعى لتدمير بيئتنا المعلوماتية.

وأشار إلى أن تعدد الادوات المستخدمة في البيئة الإلكترونية، يشكل عبئا وتحديا كبيرا على منظومة الأمن السيبراني، ولمواجهة هذه التحديات المتطورة والمتجددة والحد من تأثيرها لابد لنا من مواجهة تلك التحديات من خلال وضع استراتيجيات وخطط عمل سيبرانية تضمن لنا بيئة معلوماتية آمنة لجميع الأفراد والمؤسسات في المجتمع.

واضاف الحسيني بأنه يأمل أن يساهم هذا الحدث من خلال المؤتمر بدعم الجهود الخاصة في الأمن السيبراني، وان يحقق الفوائد المرجوة منه وذلك بتقديم احدث ما توصل اليه الخبراء والشركات العالمية، مع استعراض أحدث وأهم ادوات الأمن السيبراني من خلال البرامج والتطبيقات والاجهزة بالاضافة الى تبادل الخبرات بين الجهات والمؤسسات التي تسعى لخلق بيئة معلوماتية آمنة.

وأكد ان الجهاز المركزي يسعى لتفعيل توصيات وتطلعات هذا المؤتمر حتى يتم تحقيق الغايات المنشودة منه.

الهجمات الإلكترونية

من جانبها، قالت ممثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ليالي المنصوري ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت المحرك الرئيسي في العصر الحديث وأحد المتغيرات المستجدة والعامل الاساسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والانساني والتطوير الاجتماعي، كما سهلت لنا الوصول الى جميع المعلومات والبيانات على انواعها واماكنها كافة ومن هنا تنبع المخاطر لما تمثله اهمية هذه المعلومات او البيانات التي يتم تداولها من خلال الشبكات.

واشارت الى اننا نعيش تطورا سريعا وملحوظا للتقنيات على جميع الحدود المتعارف عليها وجعلتنا عرضة للمخاطر والتهديدات والهجمات الإلكترونية ما يحتم ان يكون الأمن السبيراني احد اهم محاورنا، مؤكدة ان التطور السريع في وسائل الاتصالات والمعلومات والبرامج المتعددة أدى الى تطور في الهجمات الالكترونية وبشكل كبير واصبح من السهل اختراق البيانات الشخصية واستغلالها بالشكل الخاطئ.

ولفتت الى ان هذا الامر دعا الى الاهتمام بالموضوعات المتعلقة في الأمن السبيراني المختلفة والدراسة المستفيضة عن الأعمال الحياتية اليومية مع تسليط الضوء على احدث الابحاث في هذا الصدد.

حفظ الوثائق

بدوره قال مستشار المكتب الفني في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م. أنور الحربي، ان المكتب الفني يعنى بجميع بكل ماهو متطور وحديث في مجال تكنولوجيا المعلومات ان كان في الامن السيبراني أو في الأرشفة أو حفظ الوثائق الالكترونية.

