ضبط «حرامي» مركبات المصلين أمام المسجد

وطن النهار

ضبط رجال الأمن الجنائي شخصا يقوم بسرقة مركبات المصلين أثناء تواجدهم داخل المسجد. وفي التفاصيل، فقد وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتكثيف الجهود الأمنية لضبط شخص يقوم بسرقة مركبات المصلين أثناء تواجدهم داخل المسجد لأداء صلاة الفجر. وكانت إدارة مباحث محافظة الفروانية (قسم مباحث عبدالله المبارك) قد رصدت مقطع فيديو متداول ويتضمن تحطيم زجاج مركبات وسرقة محتوياتها أمام أحد المساجد عند صلاة الفجر. وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من رجال المباحث وبعد البحث والتحري وبمتابعة خط سير المتهم والتقنيات الحديثة تم التوصل الى بياناته وتحديد موقعه، وبعد أخذ الإذن القانوني تم عمل كمين محكم وضبطه. وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف وأقر بارتكاب العديد من الوقائع بنفس الأسلوب الإجرامي وتم حصر عدد (23) قضية في محافظة الفروانية، وجار حصر باقي القضايا في جميع المحافظات تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.