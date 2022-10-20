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تسرب غاز يتسبب بانفجار في محل «نخي وباجلا»


تسبب تسرب للغاز في وقوع انفجار بفرع النخي والباجلا التابع لجمعية فهد الأحمد التعاونية فجر أمس، دون وقوع إصابات. وفي التفاصيل، أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات قوة الإطفاء العام يفيد بوقوع انفجار فجر امس الأربعاء في فرع النخي والباجلا التابع لجمعية فهد الأحمد التعاونية نتيجة لتسرب غاز الطبخ، انتقلت على إثره فرق إطفاء المنقف والفحيحيل والبحث والإنقاذ إلى موقع البلاغ، وعند وصولهم تبين أن الانفجار أدى إلى انهيار أجزاء من الحائط والديكور وتحطيم النوافذ الخاصة بالمحل وبعض المحال المجاورة، وعلى الفور قام الإطفائيون بتأمين الموقع، حيث اقتصرت أضرار الانفجار على الماديات فقط.


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