وزيرة الشؤون زارت دور الرعاية

وطن النهار

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بينما ثمنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، دور قطاع الرعاية الاجتماعية في خدمة النزلاء لاسيما في تطبيق تجربة الام البديلة، اعتبرت ان البديلة اصبحت الآن الحقيقية، وذلك نظير المهام التي تقوم بها تجاه النزلاء في دور الرعاية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة البغلي، صباح امس، لدور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات بحضور وكيل الوزارة بالانابة مسلم السبيعي، حيث شملت الزيارة تفقد ادارات دور رعاية المسنين والحضانة العائلية ودار الفتيات وغيرها من الادارات الاخرى.

وأكدت البغلي، أنها ستقوم بزيارة اخرى على المجمع خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى حرصها على الاطلاع على أنشطة وفعاليات الدور عن قرب، مشيدة في نفس الوقت بدور المربيات في ادارة الحضانة العائلية وعلى ما يقمن به من جهود.

يذكر ان وزارة الشؤون ممثلة في القطاع طبقت تجربة الام البديلة خلال الفترة الماضية.

