رفع 11 عربة متنقلة في «الجهراء»

وطن النهار

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء عدة جولات ميدانية بمناطق سعد العبدالله والنسيم ودوار السالمي لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق، أسفرت عن رفع 11 عربة متنقلة وإرسالها لموقع حجز البلدية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات لأصحابها.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة في كل المناطق بجميع المحافظات.

وأشار إلى مواصلة المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

