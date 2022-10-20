قراءة الواقع الاقتصادي.. الخطوة الأهم لنجاح الإصلاحات

مال وأعمال

تنوي الحكومة ممثلة بجهاتها المختصة تنفيذ أكبر عملية اصلاحات مرتقبة، حيث يلتمس الجميع نية جادة لإصلاحات شاملة تنقل البلاد لتواكب التطورات الاقليمية والعالمية، وترضي تطلعات المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولكن هناك اولويات لابد أن ترتكز عليها الإصلاحات الاقتصادية، فوفقاً لمصادر موثوقة فإن الإصلاحات الجادة تتطلب ثورة تشريعية تحقق التوازن بين تطلعات المواطن ورغبات رجال الأعمال والمستثمرين والتي يأتي في مقدمتها«خصخصة الشركات الخاسرة في القطاع العام لتحويلها إلى الربحية»، مع ضرورة استغلال الأراضي الفضاء المقدرة بمليارات الدنانير، فضلا عن توفير أراض للصناعيين والمبادرين، وترشيد النفقات، ودمج الهيئات الحكومية المتشابهة في الاختصاص، والعمل على تحقيق ثورة إدارية قادرة على تحقيق التغيير المطلوب في القطاع العام.

وبينت المصادر أن تبني المشاريع التنموية الحقيقية من شأنه أن يحقق قيمة مضافة في الاقتصاد على المدى البعيد.

وقالت إنه لا يمكن تحقيق تلك الإصلاحات الملحة، إلا من خلال قوانين قادرة على تحقيق الإصلاحات وتلبية متطلبات المستثمرين في القطاع الخاص والتي بدورها ستحقق الشراكة العادلة مع القطاع الحكومي في المدى البعيد.

وبجانب التغييرات الإدارية والإصلاحات التشريعية، لابد من تعزيز تواجد المستثمر الأجنبي والمحلي في الكثير من القطاعات التي من شأنها خلق وظائف أمام الشباب وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والدفع بها قدما لتحقيق التواجد في الأسواق الإقليمية والخارجية.

وكذلك لابد من إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات التي صدرت من قبل والتي عرقلت الكثير من الإصلاحات بات أمراً ملحاً وضرورياً لتحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة من وراء تلك المشاريع وبالشكل الذي يعزز من تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى البعيد.

كما يجب وضع اليد على الاختلالات الهيكلية الحقيقية والمعوقات الادارية والمالية والفنية ووضع حلول واضحة ومسار موحد لازالتها، وبدء تنمية ملموسة تحقق قيمة مضافة للجميع وعلى رأسهم الاقتصاد الوطني.

ومن بين اهم التشريعات المطلوب دعمها قوانين : الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومكافحة غسيل الاموال، الدين العام، وغيرها.

