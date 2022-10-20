الذهب تراجع بأكثر من 1 % مع صعود الدولار

مال وأعمال

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مع الرهان على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ما قلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 1632.73 دولاراً للأونصة، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة عند 1637.50 دولاراً. وارتفع مؤشر الدولار 0.6 %، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ذروة جديدة في 14 عاما.

وقال المحلل المستقل روس نورمان «سيستهدف تجار الذهب أدنى مستوى له في هذا العام عند 1620 دولارا والذي شهدناه قبل شهر واحد فقط»، مشيرا إلى رغبة آسيا في شراء كميات كبيرة من المعدن بأسعار منخفضة.

ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وقال نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي في منيابوليس إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى دفع سعر الفائدة فوق 4.75 % إذا لم يتوقف التضخم الأساسي عن الارتفاع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 18.4 دولاراً للأوقية، وانخفض كل من البلاتين بأكثر من اثنين بالمئة إلى 888.04 دولاراً، والبلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1984.25 دولاراً.

