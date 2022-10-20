الصناعة النفطية تستوجب تكاتف الجهود لإنجاز المشاريع

مال وأعمال

أعرب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات والخدمات البحرية المهندس علي دغيم الشمري، عن تمنياته لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا بالتوفيق والسداد لتوليه منصبه للنهوض بالقطاع النفطي الذي يعد عصب الاقتصاد الكويتي ومصدرا رئيسا للدخل.

وأضاف الشمري في بيان صحافي أن التحديات في الصناعة النفطية كبيرة وتستوجب تكاتف الجهود من الأطراف العاملة كافة في هذا القطاع الحيوي، بدءاً من الوزير الى مجلس الادارة والجهاز التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مؤكدا ان طبيعة عمل القطاع النفطي تستوجب التعاون والتعامل مع شركات نفطية عالمية ومحلية في جميع مجالات القطاع النفطي.

وبيّن أن مستويات الانتاج تحتاج الى كثير من العمل الدؤوب والجهد المتواصل بين جميع الأطراف للوصول الى الأهداف المرجوة في استراتيجية المؤسسة 2040، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري الوطني حيث إن القطاع يمتلك الخبرات المؤهلة للوفاء بالالتزامات، خصوصا وان طبيعة العمل في الشركات النفطية ذات صبغة خطرة مما يستوجب الحيطة والحذر لسلامة العاملين في القطاع. وذكر الشمري أن ترؤس الوزير الملا للجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة لعدة دورات، تمكنه من الالمام بجميع الأمور، كونه كان على قرب مما تواجهه الشركات النفطية من تحديات تحتاج لسرعة اتخاذ القرار وكذلك تسهيل عمل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لانجاز مشاريعها.

فريق متجانس

أشاد الشمري بالرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح وخبراته المتراكمة في القطاع، كونه ابناً من أبناء القطاع وتولى رئاسة العديد من الشركات النفطية، مؤكدا على ثقته بمضي القطاع في خططه الموضوعة لانجازها وتحقيقها على أرض الواقع.

وتمنى اختيار فريق متجانس لقيادة الشركات النفطية، سواء فيما يتعلق برؤساء الشركات التنفيذيين، أو مجالس الادارات للعمل بروح الفريق الواحد المتجانس لتحقيق الأهداف المنشودة.

مراجعة الاستراتيجية

من جانبه، تمنى رئيس مركز الأفق للدراسات الاقتصادية د. خالد بودي التوفيق لـ د. بدر الملا في وزارة النفط، مشيرا الى ان وزارة النفط ومؤسسة البترول بحاجة الى مراجعة الاستراتيجية وتعديلها وفقا للظروف والتطورات الراهنة بما يحقق أفضل العوائد للدولة من خلال مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية.

وأضاف د. بودي أن هنالك حاجة لمراجعة أداء الشركات التابعة لمؤسسة البترول والعمل على اعادة الهيكلة أو الدمج وذلك لتحسين أداء الشركات التابعة وبالنسبة للشركات التي تحقق خسائر بصفة مستمرة أو أن عوائدها أقل من العوائد المستهدفة وفقا للخطة فيجب النظر في تصفيتها ان لم تكن إعادة الهيكلة أو الدمج ممكنة.

وذكر أن هنالك أيضا حاجة لمركز أبحاث للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية في مجال الطاقة اضافة الى مركز الأبحاث الفنية في مجال النفط القائم حاليا. ويمكن للمؤسسة عند الاستثمار في الخارج عقد شراكات استراتيجية مع جهات ثقة وذات خبرة عالميا فهذا أفضل من الاستثمار بشكل منفرد.

