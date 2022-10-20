«كامكو إنفست» تفتتح قاعتين في كلية العلوم الإدارية

مال وأعمال

أعلنت شركة كامكو إنفست، عن افتتاح مقر اللجنة الاستشارية للطلبة الفائقين واستراحة لطلبة كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت في الشدادية. وتضمنت المبادرة، التي تم طرحها في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، تجديد القاعتين بالكامل بتصميم جذاب وعصري مجهزتين بالاحتياجات التي تتماشى مع متطلبات الطلبة.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور مسؤولين من كامكو إنفست وكلية العلوم الإدارية في الجامعة بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للطلبة الفائقين وطلبة الكلية. وتعتبر القاعتان جزءاً من البرامج والمبادرات المختلفة التي أطلقتها كامكو انفست لدعم الشباب والنظام التعليمي الذي يعد أحد المحاور الجوهرية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية الذي تتبناه الشركة.

وقد تم تصميم مقر الطلبة المتفوقين خصيصاً لاستضافة الطلبة المدرجين على قائمة العميد، وهم مجموعة من الطلبة ذوي الأداء الأكاديمي المميز ممن يقدمون المساعدة والدعم لزملائهم في كلية العلوم الإدارية. حيث تم تصميم الاستراحة بصفة خاصة لتلبية المتطلبات الخاصة بالطلبة لتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من مساعدة ودعم زملائهم أكاديمياً.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس قطاع العمليات المساندة نوال ملا حسين: «نحرص في كامكو إنفست على دعم الشباب وتمكينهم ونفخر بمساهماتنا في تجديد هاتين القاعتين لخدمة طلبة جامعة الكويت. ونؤكد التزامنا بمواصلة طرح المبادرات المختلفة لدعم الطلبة ومواصلة تعزيز تلك العلاقة عبر الأنشطة المختلفة».

من جانبه قال د. ابراهيم ميرزا، عميد كلية العلوم الادارية بالانابة والعميد المساعد للشؤون الطلابية في جامعة الكويت: «يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لكامكو انفست لإقدامها على توفير هذه المبادرة الاجتماعية المميزة لكلية العلوم الإدارية. نثمن بشدة علاقتنا طويلة الأمد.

