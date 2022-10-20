خبراء: رفع الفائدة لا يكبح التضخم دون سياسة إنفاقية موازية

مال وأعمال

دفعت سياسة زيمبابوي النقدية المتشددة بإبقائها على أعلى سعر فائدة قياسي في العالم عند 200 في المئة للعام المقبل لكبح جماح التضخم، المراقبين للتساؤل فيما إذا كان رفع سعر الفائدة هو العلاج الناجع لهذه المعضلة أم أن هناك حلولاً أخرى؟

وفي الوقت الذي تستمر فيه معظم البنوك المركزية في العالم تحريك سعر الفائدة باعتباره الترياق الشائع لترويض التضخم، يرى بعض خبراء الاقتصاد أن هذه الأداة لا تمثل حلاً ناجعاً لتصحيح مسار الاقتصاد إذا لم يترافق معها سياسة إنفاقية جديدة وخصوصاً في الدول النامية.

وارتفعت أسعار المستهلك في زيمبابوي بنسبة 280 في المئة في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لوكالة الإحصاءات الوطنية، كما تضاعفت تكاليف الغذاء في هذا البلد الأفريقي أكثر من 3 مرات نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة دولار زيمبابوي الذي فقد أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي هذا العام، وهو أسوأ العملات أداءً في أفريقيا، في حين تشير وزارة الخزانة إلى أن البلاد مدينة بمبلغ 13.2 مليار دولار لمؤسسات مالية دولية مختلفة في نهاية يونيو الماضي.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور نضال الشعار أن الحكومات لديها نوعان من السياسات لتصحيح المسار الاقتصادي أو إدارة الاقتصاد بشكل عام، الأول السياسة النقدية وهي معدلات الفائدة وكمية النقود والتضخم وكل ما يتعلق بالعملة، والثاني السياسة الإنفاقية أو المالية والتي هي قيام الحكومات بعمليات استثمارية في البنية التحتية والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية والدعم الموجه للمواطن والجماعات ودعم السلع مثل القمح.

رفع الفائدة لوحده غير مفيد

ويشرح الدكتور الشعار في حديثه لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» أن «أهم وأول أداة للسياسة النقدية هي أسعار الفائدة، وهذه الأداة مهمة جداً بالنسبة للدول المتقدمة التي لديها حساسية لأسعار الفائدة لجهة الإقراض والاقتراض والاستثمار، والمشكلة بالنسبة لدولة مثل زيمبابوي أو معظم الدول النامية ليس لديها حساسية لأسعار الفائدة في اقتصاداتها وبالتالي فإن رفع أو تخفيض أسعار الفائدة ليس له تأثير على مسار الاقتصاد».

ويوضح الخبير الاقتصادي الدكتور الشعار أن «استخدام أسعار الفائدة كأداة لتخفيض التضخم أو السيطرة على الاقتصاد في أي دولة حتى لو كانت الولايات المتحدة الأميركية يجب أن يترافق مع سياسة إنفاقية تحدث نوعاً من التوازن بين السياسة النقدية والمالية، وهنا لا بد للحكومات أن تستثمر في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية».

ويضيف الدكتور الشعار: «رفع سعر الفائدة لوحده عملية غير مفيدة على المديين القصير والطويل، فعلى المدى القصير، يمكن أن نرى ظواهر لهذه السياسة كأن ينخفض التضخم لكن يحدث في بعض الأحيان صدمة كبيرة لكل مجالات الأعمال وبشكل خاص للإقراض والاقتراض وأسعار المساكن، فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار المساكن في الولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة حيث وصلت تكلفة القروض إلى نحو 7 في المئة بينما كانت بين 2 و3 في المئة».

