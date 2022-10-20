«فيتش»: «وربة» يتمتع بجودة ائتمانية عالية

مال وأعمال

ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقييمات بنك وربة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفق بيان للبورصة أمس. وأكدت الوكالة تصنيف عجز المصدر طويل الأجل وقصير الأجل للبنك عند «A» و«F1» على التوالي، كما ثبتت تصنيف الجدوى المالية عند «bb-»، وتصنيف دعم الحكومة بدرجة «a».. وأوضحت «فيتش» أن التقييمات تعكس جودة الائتمان المرتفعة في الأجل الطويل، وأن توقعات مخاطر التعثر قليلة، وتعكس أيضاً القدرة القوية للمؤسسة على الوفاء بالالتزامات المالية، ولكن تلك القدرة قد تكون أكثر عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية أو ظروف العمل العكسية مقارنة بالتصنيفات الأعلى.

