«بيتك» يدعم «الهلال الأحمر» لتنفيذ مشاريع إغاثية

مال وأعمال

بدعم من بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر التركي لتنفيذ مشاريع اغاثية واجتماعية مختلفة لمساعدة المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية في تركيا.

وقال المدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس، في تصريح صحافي على هامش توقيع الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة، بحضور سفير الكويت لدى تركيا وائل العنزي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الاحمر أنور الحساوي، ومدير الشؤون القانونية وشؤون الشباب والمتطوعين في الجمعية د. مساعد العنزي وعدد من المسؤولين من جمعية الهلال الأحمر التركي، ان الاتفاقية تتضمن تقديم دعم من «بيتك» بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي والتركي، لشراء 12 سيارة للتبرع بالدم وقاربي انقاذ، بالاضافة الى انشاء مطبخ مركزي لمدة 300 يوم.

وخلال رحلة ميدانية الى مدينة أنطاليا لمعاينة موقع مشروع مركز للاستجابة للطوارئ، ناقش الفارس والمسؤولون في جمعية الهلال الاحمر الكويتي والتركي، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ مشاريع اغاثية وانسانية ومجتمعية مختلفة تسهم في تخفيف الأعباء عن المضررين والمحتاجين بشكل عام.

وأضاف الفارس ان الدعم الذي يقدمه «بيتك» لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، يندرج ضمن اطار الشراكة الاستراتيجية، فيما يجسد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وحرصه على المشاركة في مبادرات مجتمعية داخل الكويت وخارجها، ومواصلة جهوده لدعم العمل الانساني على كل مستوياته، لافتا الى أن ابرز عناصر رؤية المؤسسات الناجحة يتمحور في دمج اعمالها بما يخدم مصلحة المجتمعات، مؤكدا ان «بيتك» سبّاق في العمل المجتمعي والتنموي وتنفيذ مشاريع مجتمعية ومستدامة مختلفة.

سجل مجتمعي حافل

يذكر ان «بيتك» يمتلك سجلا حافلا في المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الهلال الاحمر الكويتي، حيث شارك أخيراً في دعم حملة إغاثية وطبية في الاردن ضمت فريقا من الأطباء والاستشاريين الكويتيين واستفاد منها أكثر من 200 مريض.

كما ساهم فريق «بيتك» التطوعي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأردني وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وتوزيع السلال الغذائية وتنظيم فعاليات تعليمية للأطفال، الى جانب مبادرات كسوة الشتاء، وتأمين الغذاء لسنة، وإنشاء عيادة، وغيرها من الأنشطة المجتمعية.

ووقّع «بيتك» اتفاقيتي تبرع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة ومركز الحسين للسّرطان في الأردن، بهدف تغطية تكاليف علاج مرضى السّرطان من اللاجئين السّوريين وأبناء قطاع غزّة في الاردن، حيث ان الدعم الإنساني المقدم من «بيتك» إلى مركز الحسين للسرطان جزء من العمل المجتمعي والإغاثي الذي يقوم به البنك ضمن إطار التزامه ومسؤوليته المجتمعية.

وكذلك تم توقيع اتفاقية مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية «افاد» لدعم إنشاء مركز إقليمي للاستجابة للكوارث والحرائق في انطاليا، بهدف دعم جهود مكافحة حرائق الغابات التي خلفت الكثير من الأضرار.

إشادة وثناء

من جانبهم، أعرب مسؤولو جمعيتي الهلال الأحمر الكويتي والتركي عن شكرهم لدعم «بيتك»، مثمنين دوره البارز في المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمعات المحتاجة في جغرافيات مختلفة بما يعكس الصورة المشرقة للمؤسسة وللكويت.

