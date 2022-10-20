«الأهلي المتحد» يستقبل «كافيه 312»

مال وأعمال

في إطار حرصه على الاهتمام بذوى الهمم وسعيه لدمجهم في المجتمع، وفي الوقت نفسه دعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الخاص، قام البنك الأهلي المتحد، بالتعاون مع «كافيه 312»، المقهى الأول من نوعه في الكويت، والذي يدار بالكامل من قبل ذوي الهمم، لتقديم القهوة والمأكولات الخفيفة للموظفين في المقر الرئيس للبنك، حيث سيتم من خلال هذه المبادرة تقديم القهوة بالمجان لموظفي البنك.

وبهذه المناسبة، أفادت رئيس إدارة التواصل المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي بأنه: «تأتي هذه المبادرة للتعاون مع كافيه 312 في إطار برنامجنا للمسؤولية المجتمعية والذى يهتم بكل شرائح المجتمع وعلى رأسها إخواننا من ذوى الهمم، والذين نؤمن بضرورة دعمهم وتمكينهم وتبني كل المبادرات التي تساعدهم في الحصول على حياة مهنية ناجحة، والتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجههم».

