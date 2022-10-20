«برت» افتتحت أول متاجرها رسمياً في الكويت

مال وأعمال

افتتحت برت أمس رسمياً أول متجر لها في الكويت، بالشراكة مع المالك لحق الامتياز شركة ون بي إم ومقرها الكويت، حيث تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في استراتيجية توسع العلامة التجارية عالمياً وفي الشرق الأوسط.

ويقع المتجر الجديد في قلب العاصمة في برج الحمراء للأعمال، حيث يقدم الفرع الرئيسي قائمة من الوجبات والمأكولات المنتقاة بعناية، من الأطعمة الطازجة والمحضرة في مطبخ برت داخل الفرع يومياً. كما تحرص برت على إعداد جميع أصنافها من مكونات موسمية طازجة، ومن مصادر محلية موثوقة بحسب توفرها، مع التزامها بإعداد وبيع جميع الأطباق والوجبات بناءً على شعارها الذي لا تتنازل عنه «معدّ اليوم، ليباع بنفس اليوم». وللاحتفال بأول فرع لبرت في الكويت، حضر الافتتاح كل من سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويتبليندا لويس، والرئيس التنفيذي لشركة برت – بريطانيابانو كريستو، والعضو المنتدب لشركة برت في آسيا، إيرا جارفيس، ورئيس مجلس إدارة شركة ون بي إم فرانشايزنج، حمد الساير، بالإضافة إلى عدد من الضيوف الذين تواجدوا في لحظة قص شريط الافتتاح.

