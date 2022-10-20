«ضمان» حصلت على اعتماد المستوى السادس من «HIMSS»

مال وأعمال

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» عن حصولها على اعتماد المستوى السادس لمراكز الرعاية الصحية الأولية من قبل جمعية معلومات وأنظمة الإدارة الصحية «HIMSS» التي تعتبر الجهة الدولية المعنية بتطبيق الصحة الرقمية في قطاع الرعاية الصحية العالمية عبر معايير قياسية دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات مؤسسات الرعاية الصحية عالميا.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب: «نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز الرائع لما يمثله من تجسيد عملي لجهود الشركة في تبني عملية التحول الرقمي والريادة في تقديم الرعاية الصحية الرقمية، كما ثمن جهود فريق عمل ضمان للوصول الى هذه المرتبة المتقدمة وعلى وجه الخصوص قطاع تكنولوجيا المعلومات».

وأوضح عرب أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي المهم يعبر عن مدى التزام شركة ضمان بتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية الإكلينيكية من خلال استخدام وتوظيف التكنولوجيا وتطبيق نظام الملف الصحي الإلكتروني الموحد المتوافق مع معايير الصحة الرقمية التي وضعتها جمعية معلومات وأنظمة الإدارة الصحية «HIMSS».

وختم عرب بالقول «نحن نهدف إلى الوصول لاحقاً إلى أعلى مستوى عند افتتاح المستشفيات وهو المستوى السابع من معايير جمعية معلومات وأنظمة الإدارة الصحية، حيث تركز الشركة حالياً على استكمال الاستعدادات لافتتاح مستشفياتها عبر توفير جميع الكوادر الطبية والخدمات والمعدات اللازمة لتشغيل المنظمة وبدء استقبال المستفيدين من الخدمة تحقيقا لأهداف تأسيس الشركة ضمن خطة التنمية ورؤية كويت جديدة وبرنامج عمل الحكومة في تطوير القطاع الصحي».

