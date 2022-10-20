«الوطني» نظَّم محاضرة لموظفيه حول مستقبل الأعمال

مال وأعمال

ضمن مساعيه المتواصلة لرفع كفاءة موظفيه بأفضل برامج التدريب والتطوير وورش العمل التي تواكب التطور ومتغيرات الصناعة المصرفية، نظم بنك الكويت الوطني، محاضرة تحت عنوان « صياغة أسس جديدة للأعمال» « Business Recoded» قدمها المحاضر بيتر فيسك وهو أحد أبرز الخبراء المتخصصين في مجالات الإبداع والابتكار على مستوى العالم وذلك بالتعاون مع «IE Business School».

وناقشت المحاضرة التي شارك فيها نحو 70 من المديرين بالمجموعات والإدارات المختلفة بالبنك طرق استكشاف كيفية القيادة لمستقبل أفضل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقنيات الذكية والابتكار الذي يستهدف التأثير المستدام.

واستهدفت المحاضرة التعرف على مقومات التعامل مع الاتجاهات الكبرى والمتغيرة في البيئة الاقتصادية العالمية وتبني التكنولوجيا المعرفية والابتكارات الصديق للبيئة.

وعرض فيسك مفاهيم خاصة بشروط توافر بيئة الابتكار، والعوامل التي تساعد في توفير بيئة حاضنة لتوليد الأفكار والحلول غير التقليدية في مواجهة التحديات التي تنتج عن التغيير الجذري والشامل في بيئة الأعمال.

وسلط فيسك الضوء خلال المحاضرة على نماذج جرى دراستها وشملت مئات الشركات الناشئة والكبرى بهدف الوقوف على طريقة وأسلوب العمل الفريد الذي يساعد الفريق داخل هذه المؤسسات على الإبداع وسبل التحفيز على نشر ثقافة الابتكار بين أعضاء فريق العمل الواحد وخلق أفكار جديدة من نماذج ابداعية حول العالم استطاعت في وقت قصير أن تحقق نجاحات غير مسبوقة. واستعرض فيسك نماذج للشركات الأكثر ابتكاراً في العالم وكذلك التجارب العديدة التي أجرتها مؤسسات وشركات عالمية من أجل الوصول إلى طريقة تمكنها من تنفيذ تطوير إبداعي لنماذج أعمالها.

