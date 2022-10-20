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مال وأعمال

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أميركا تسحب 15 مليون برميل نفطٍ من الاحتياطي الإستراتيجي


قررت الولايات المتحدة سحب 15 مليون برميل إضافي من النفط من احتياطيها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الذهب الأسود، بينما لا يستبعد الرئيس جو بايدن استخدام المزيد من هذا الاحتياطي، كما ذكر مسؤول أميركي.
وسيعلن بايدن هذا القرار كما قال المسؤول نفسه الذي طلب عدم كشف هويته،
مشيرا إلى أن الرئيس «سيوضح أن الإدارة مستعدة لإجراء مبيعات إضافية كبيرة هذا الشتاء إذا كانت هناك حاجة إليها بسبب الإجراءات الروسية أو غيرها التي تعطل الأسواق العالمية».
وتشكل هذه الكمية التي سيتم ضخها في السوق في ديسمبر، الشريحة الأخيرة من برنامج أعلن عنه الرئيس الأميركي في الربيع ويقضي بالإفراج عن 180 مليون برميل لمواجهة ارتفاع أسعار النفط المرتبط بأزمة أوكرانيا.
وقال المسؤول الأميركي الكبير لصحافيين إن «الرئيس أصدر تعليماته لوزارة الطاقة بالاستعداد لبيع المزيد (من نفط الاحتياطي الاستراتيجي) هذا الشتاء إذا اقتضى الأمر ذلك، سواء بسبب روسيا أو بسبب أنشطة أخرى يمكن أن تثير اضطراباً في السوق».
وفرضت على روسيا أكبر مصدر للطاقة، عقوبات أميركية وأوروبية بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير، مما تسبب في اضطرابات في الأسواق. وهدد الكرملين باستخدام تاثيره على إمدادات الطاقة كسلاح اقتصادي ضد الغرب الذي يدعم أوكرانيا.


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