أسواق الأسهم تُفرِط في التفاؤل.. رغم التحديّات

مال وأعمال

تباين أداء مؤشرات الأسهم في آسيا وارتفعت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية حيث يقيم المتداولون آفاق نمو الأرباح على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

تذبذب مؤشر الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث ارتفعت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية بينما انخفضت في هونغ كونغ. وواصلت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية المكاسب بعد العديد من النتائج الإيجابية للشركات يوم الثلاثاء، بما في ذلك من شركة «نتفلكس» التي أبلغت عن زيادة في عدد المشتركين.

استقرت عوائد سندات الخزانة بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبل نشر بيانات الإسكان في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر ونشر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «Beige Book «الذي يتضمن تعليقات على الأداء الاقتصادي، ليبلغ العائد على سندات الـ 10 سنوات 4.02%.

الدولار يستقر في تعاملات اليوم، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل معظم أقرانه

في مجموعة العشرة مع ترقب بيانات التضخم الأولى في أعقاب الفشل المالي للحكومة البريطانية وسط دعم شعبي لوزير المالية الجديد.

وفي اليابان، واصل الين تقلباته، حيث قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إنه يزيد من وتيرة مراقبة أسواق الصرف الأجنبي، في وقت يحوم فيه الين حول 149 لكل دولار.

بين التفاؤل والتشاؤم

ساعدت نتائج الشركات المتفائلة، والتقييمات الأرخص، وانعكاسات السياسة البريطانية على تعزيز الرغبة في المخاطرة. في وقت تُظهر المعنويات

بشأن الأسهم والنمو العالمي بين مديري الصناديق الذين شملهم استطلاع بنك أو أميركا استسلاماً كاملاً،

مما فتح الطريق أمام وصول الأسهم إلى القاع في النصف الأول من عام 2023.

على الرغم من التفاؤل، حذر تيري ساندفين، كبير استراتيجيي الأسهم في «يو إس بنك لإدارة الثروات» US Bank Wealth Management، من أن التحديات لا تزال قائمة. وكتب في ملاحظة: «تظل توقعات أرباح المحللين المجمعة خاضعة للمراجعة التنازلية».

وأضاف «الاتجاهات التضخمية، والتعليقات المتشددة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتباطؤ وتيرة نمو الأرباح في عام 2023، عوامل رئيسية تؤثر في معنويات المستثمرين وأسعار الأسهم».

