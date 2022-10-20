رياح التصحيح أعادت الصقر والـ «بوم»

الأولى

في أول اجتماع له اتخذ مكتب مجلس الأمة امس جملة من القرارات التي تمثل مؤشرات واضحة على الاتجاه نحو تصحيح المسار.

واكد امين السر النائب اسامة الشاهين ان المكتب يثمن ويشيد بمضامين وثيقة العهد الجديد التي تضمنها النطق السامي الذي تفضل بإلقائه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد في افتتاح الفصل التشريعي الحالي.

واوضح ان المكتب قرر وقف أي تعيينات جديدة في مجلس الأمة وإعادة النظر في التعيينات السابقة تمهيداً لنشر إعلان توظيف جديد قريبا يتميز ويلتزم بالشفافية ويرتبط بالاحتياج الفني وسياسة التكويت.

وافاد الشاهين بأن مكتب المجلس قرر عدم القيام بأي ندب أو تكليف استشاري جديد لحين وضع آلية موحدة شفافة تلتزم بالعدالة وبالتكويت لأي مستشار تتم الاستعانة به في مجلس الأمة ولجانه.

ولفت الى مبادرة من رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس تقرر على اثرها إعادة النظر في الاستثناء المقرر لمكتبيهما فيما يتعلق بالتعيين والندب وذلك التزاما منهما بسياسة الشفافية والعدالة والتكويت الكامل في مجلس الأمة.

‏‎وكشف الشاهين عن ان مكتب مجلس الأمة قرر في اجتماعه الأول امس العودة إلى شعار المجلس السابق وهو شعار الدولة الرسمي، كما قرر قصر أعمال تلفزيون المجلس على تغطية أعمال المجلس وجلساته ولجانه ونوابه وعدم التوسع أو التطرق لأمور أخرى تخرج عن أعمال البرلمان.

وقال : تدارس مكتب المجلس أهمية متابعة القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية وكلف أعضاءه من القانونيين: عبدالكريم الكندري ومهند الساير وأسامة الشاهين بالمتابعة وبالتنسيق مع الإدارة القانونية حول هذا الموضوع. وبيّن الشاهين تكليف أحد أعضاء مكتب المجلس بإعداد الدراسة الكافية بشأن الأوضاع الوظيفية لموظفي أمانة المجلس ومنها الترقيات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

واضاف : ان المكتب كلف النائب شعيب المويزري بالتعاون مع الكوادر الوطنية من داخل المجلس وخارجه لدراسة موضوع الأمن المعلوماتي والسيبراني فيما يتعلق بمرافق مجلس الأمة لضمان سرية البيانات.