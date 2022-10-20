الخميس 20 أكتوبر 2022 ,25 ربيع الأول 1444
رقم العدد:
4327
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
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مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دندرة
تخصيص نصف مليون لـ«عقد استشارات» السكة الحديد... الغوا المشروع ووفروا العقد!
دندرجي
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