الوزراء نزلوا الميدان.. «الراحة للمواطنين»

الأولى

دشَّن الوزراء الجدد يومهم الأول من العمل في وزاراتهم بالنزول الى الميدان في جولات على الجهات التابعة لهم للاطلاع على العمل والتأكيد على أهمية الانجاز وكذلك الالتقاء بالقياديين لتوجيههم نحو مقومات المرحلة المقبلة وما ستحمله من تطبيق لمبدأي الثواب والعقاب. وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي دعا قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى توفير سبل الراحة للمواطنين وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن وتذليل المعوقات والمشاكل التي تواجههم.

ودعا كذلك الى رسم خطة للمشاريع الإسكانية وآلية التوزيع على المواطنين حاثا القياديين على الاستماع للمواطنين والموظفين ومؤكدا على نهجه سياسة الباب المفتوح مع الجميع.

أما وزير الصحة د. أحمد العوضي فتفقّد مراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينة صباح الأحمد السكنية للإطمئنان على سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمراجعين وتذليل العقبات كافة.

وباشرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي عملها امس بزيارة دور قطاع الرعاية الاجتماعية حيث تفقدت ادارات دور رعاية المسنين والحضانة العائلية ودار الفتيات وغيرها من الادارات.

واجتمعت البغلي بقياديي القطاعات المختلفة، حيث أكدت في حديثها معهم على ضرورة الالتزام ببرنامج عمل الحكومة والمشاريع الواردة ضمن خطة التنمية 2035 وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، مشيرة إلى أهمية استكمال العمل في مختلف الملفات إلى جانب بعض الملاحظات عن قطاعات التعاون والتنمية المجتمعية والجمعيات الخيرية والنفع العام.

وفي التربية التقى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني قياديي الوزارة في اجتماع تعريفي وتنسيقي لما تتطلبه المرحلة المقبلة.

وكشفت مصادر تربوية لـ«النهار» عن عزم الوزارة استكمال إجراءات تعيين المعلمين من أبناء الكويتيات و«البدون» ممن اجتازوا المقابلات خلال الفترة الماضية وذلك لسد النقص في بعض التخصصات، موضحة أن التربية استقبلت طلبات تعيين ابناء الكويتيات في التخصصات المطلوبة، من اجل سد العجز الموجود في المدارس.