اللجان «حُسمت» بالتزكية.. و«زحمة» رؤساء

الأولى

انتهت معظم اللجان البرلمانية من اختيار رؤسائها ومقرريها بالتزكية الأمر الذي اعتبره النائب أحمد لاري مؤشرا ايجابيا لاستقرار العمل البرلماني في المجلس وبداية مهمة للانطلاق نحو إنجاز الاولويات التي تهم المواطنين.

ففي لجنة الشؤون الخارجية تم اختيار النائب عبدالله المضف رئيساً والنائب مرزوق الحبيني مقرراً، وتمت تزكية النائب حمدان العازمي رئيسا للجنة العرائض والشكاوى ود. فلاح الهاجري مقررا.

وترأس النائب عادل الدمخي لجنة الميزانيات واختير فارس العتيبي مقررا لها، كما اختير ثامر السويط رئيسا للجنة حماية الأموال العامة وجنان بو شهري مقررة. واختير الصيفي الصيفي رئيسا للصحية وهاني شمس مقررا.

وتمت تزكية شعيب المويزري رئيسا للجنة المالية وصالح عاشور مقررا كما اختير خالد المونس رئيسا للجنة الداخلية والدفاع ومحمد المهان مقررا وترأس مهند الساير اللجنة التشريعية واختير مبارك الطشة مقررا لها.

ووقع الاختيار على حمد المطر رئيسا للجنة التعليمية ومحمد الحويلة مقررا لها، وتمت تزكية مبارك الحجرف رئيسا للجنة المرافق وماجد المطيري مقررا، وتمت تزكية محمد هايف رئيسا للجنة القيم والظواهر السلبية وحمدان العازمي مقررا. وترأس شعيب المويزري لجنة حقوق الانسان وخليل أبل مقررا، واختير حمد المطر رئيسا للجنة البيئة وعبدالله فهاد مقررا، وترأس محمد الحويلة لجنة الموارد البشرية وفارس العتيبي مقررا.

واختير حسن جوهر رئيسا للجنة شؤون النفط والطاقة وعبدالله المضف مقررا، وتمت تزكية اسامة الشاهين رئيسا للجنة اعداد الرد على الخطاب الأميري ومبارك الحجرف مقررا لها.

وتم اختيار عبدالوهاب العيسى رئيسا لتحسين بيئة الأعمال وعبدالله الأنبعي مقررا.

وترأس خليل الصالح لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل وجنان بو شهري مقررة، وترأس خالد المونس لجنة المشاريع الترفيهية الكبرى وتطوير الجزر ومهند الساير مقررا، وترأس حسن جوهر لجنة الاسكان والعقار وعبدالعزيز الصقعبي مقررا، وترأس مهند الساير لجنة الرياضة وجاء ثامر السويط مقررا.