تجمع الدواوين: الشعب تعب من التوتر.. لا تؤخروا ركب التطور والإصلاح

الأولى

دعا تجمع دواوين الكويت الى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات أهل الكويت ومعالجة السلبيات وتحمّل ومواجهة مسؤوليات ومتطلبات المرحلة المقبلة لتعود الكويت الى سابق عهدها مثالا يحتذى ومتميّزه في جميع المجالات، والانتقال بها إلى التنمية الشاملة المستدامة. وأكد التجمع في بيان له ممهور بتوقيع فهد المعجل أن ما تضمنه الخطاب التاريخي لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد يعتبر خارطة طريق للسلطتين للإنجاز والتقدم. وأشار الى ان التوتر السياسي المزمن أتعب الشعب الذي صار يتساءل عن جدوى الديموقراطية في الكويت، مقارنة بالتطور والتقدم في الدول المحيطة التي تتطور وتتنامى وتبدع في خدماتها ومرافقها. ودعا التجمع الى تهدئة النفوس وأن يلهم الله -عز وجل- الجميع سبل الحكمة والرشاد، لتنعم الكويت بالاستقرار السياسي. وقال في بيانه : نأمل ألا نرى في هذا المجلس أي توتر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى لا تصبح الديموقراطية عبئا ثقيلا يرهق الوطن والمواطن ويؤخر ركب التطور والإصلاح. واضاف: أملنا أن تتوحد الرؤى والأهداف والسياسات العامة بين المجلس والحكومة، عبر ممارسة برلمانية مسؤولة وبناءة من حيث الارتقاء بأسلوب النقاش ولغة الحوار والتدرج المنهجي في استخدام الأدوات الدستورية المتاحة، وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة، لحماية الدستور ومكتسباته، والتصدي لكل من يحاول العبث والمساس به وبمواده ويحول الديموقراطية والحرية إلى فوضى سياسية وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية ما يخلق مناخا للإشاعات والإساءات في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وأضاف: ان مجلس الامة ليس غاية، وإنما وسيلة لتحقيق الإصلاح المنشود، عن طريق الرقابة والتشريع، وعلى الجميع ضبط مسار الديموقراطية الكويتية، التي يبدو أنها خلال الفترة السابقة فشلت في الاستقرار السياسي، وأثر ذلك على عدم معالجة القضايا المزمنة العالقة.