ثورة تشريعية لجذب المستثمرين.. وخصخصة الشركات الخاسرة

الأولى

بعد أن بدت واضحة نية الحكومة لتنفيذ أكبر عملية اصلاحات تنقل البلاد الى مواكبة التطورات الاقليمية والعالمية، وتستجيب لتطلعات المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعت مصادر اقتصادية متخصصة وصفة قالت انها كفيلة بتحقيق الاصلاح المأمول.

ووفقاً لتلك المصادر فإن الإصلاحات تتطلب ثورة تشريعية تحقق التوازن بين تطلعات المواطن ورغبات رجال الأعمال والمستثمرين، وتستدعي ايضا خصخصة الشركات الخاسرة في القطاع العام لتحويلها إلى الربحية، واستغلال الأراضي الفضاء المقدرة بمليارات الدنانير، فضلا عن توفير أراضٍ للصناعيين والمبادرين، وترشيد النفقات، ودمج الهيئات الحكومية المتشابهة في الاختصاص، و تحقيق ثورة إدارية قادرة على تحقيق التغيير المطلوب في القطاع العام.

وبينت المصادر أن تبني مشاريع تنموية حقيقية من شأنه أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد على المدى البعيد.

وقالت إنه لا يمكن تحقيق تلك الاهداف إلا من خلال قوانين تلبي متطلبات المستثمرين في القطاع الخاص وتحقق الشراكة العادلة مع القطاع الحكومي في المدى البعيد.

وأضافت: بجانب التغييرات الإدارية والإصلاحات التشريعية، لا بد من تعزيز تواجد المستثمرين الأجنبي والمحلي في الكثير من القطاعات التي من شأنها خلق وظائف أمام الشباب وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.