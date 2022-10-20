الحسيني لـ «النهار»: شحّ الأراضي أبرز تحديّات المبادرين

الخميس Al wanees

أبدى رئيس مجلس إدارة شركة «إمكان العالمية لأعمال الألمنيوم» بدر الحسيني تفاؤله بالتشكيلة الحكومية وانسجامها مع مجلس الأمة، مضيفاً أن حالة التعاون والانسجام بين السلطتين سيفتح الباب أمام مزيد من التشريعات والقوانين التي تعزز من أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

وأشار الحسيني في تصريح لـ « النهار» أن تحرير الأراضي الصناعية وتوفيرها أمام المبادرين الجادين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك العمل على توفير المجمعات التجارية لأن الإيجارات عالية وكلفتها عالية على أصحاب المشروعات.

واستدرك الحسيني بالقول انه على الشباب التوجه للعمل في القطاع الصناعي، كونه القطاع الذي يمتلك القدرة على توفير دخل مستدام، بالإضافة إلى قدرته في الإسهام بالناتج المحلي الإجمالي، كما أن الاستثمار فيه يكون طويل المدى.

ولفت أن العمالة لم تعد تمثل إشكالية لعدد من القطاعات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعطي للمشاريع قدراً كبيراً من المرونة في تعزيز الأداء التشغيلي لها. وقال إن شح الأراضي واحتكارها هو أكثر التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.

واستدرك أنه يجب الاستماع لمشكلات المبادرين والعمل على حلها من خلال تواجدهم عند إقرار تشريعات أو قوانين جديدة، حيث أن الاستماع للمعاناة التي تواجه الشباب من بين الأمور التي تجعل القوانين معبرة عن الواقع وهو ما يجعل الحلول لها مناسبة. وبين الحسيني أن التوعوية الاقتصادية الشاملة بالمشكلات التي تواجه الاقتصاد المحلي وتأثره بالتداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية هي من بين الأمور التي يحتاج المواطن لمعرفتها وكذلك يجب تعريف المواطنين بالخطط الحكومية الإصلاحية حتى يتقبلها المواطنين بصدر رحب.

ولفتت أن هناك ضرورة ملحة لدعم المبادرين في العمل الحر، حيث أن هناك الكثير من المبادرين تركوا وظائفهم من أجل تأسيس مشروعاتهم الخاصة، إلا أن تلك المشروعات لم تحقق النجاح المطلوب، الأمر الذي انعكس سلباً على مستقبلهم المهني. وطالب الحسيني بضرورة العمل على وضع حلول عملية متكاملة من أجل حل مشكلات الشباب في هذا المجال. وقال إنه يجب إعادة النظر لوضع الشباب الموجودين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية ويجب العمل على تعديل القانون بما يعزز من وضع هؤلاء الشباب، مضيفاً الوضع الحالي غير ملائم بالمرة.

ومن بين الأمور التي تطرق لها الحسيني خلال حديثه، ما يتعلق بضرورة الاهتمام بالقضية الإسكانية، باعتبارها من أكثر القضايا التي يعانيها المجتمع وبالتالي فإن العمل على حل تلك المعضلة سيكون له الأثر الأكبر في تعزيز وتطوير الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.

وأضاف الحسيني، لا شك أن مشاكل التوظيف والإسكان وتوافر الفرص المناسبة من بين القضايا الأكثر إلحاحاً على طاولة مجلس الأمة والحكومة ويجب العمل على تعزيز الفرص والإمكانيات.

