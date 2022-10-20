المنتدى الخليجي لرواد الأعمال: المنطقة شهدت حراكاً استثمارياً كبيراً

الخميس Al wanees

قال عدد من المشاركين في أعمال المنتدى الخليجي لرواد الأعمال: إن المنطقة شهدت حراكا استثماريا كبيرا بعد ان تضاعف عدد الشركات والقيمة المالية المستثمرة فيها لاسيما في قطاع (الاستثمار الملائكي) وهو شكل من اشكال تمويل الشركات الناشئة.جاء ذلك في الجلسة الاولى من اعمال المنتدى بنسخته الثانية بعنوان (بحث ممكنات بيئة التمويل والاستثمار الجريء لرواد الأعمال في دول مجلس التعاون) والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في الرياض.

وشدد المشاركون على اهمية إعادة الكفاءة إلى السوق والبحث عن الفرص المتوافرة فيه وخلق مجتمع ريادي والتركيز على المهارات والخبرات التي يمتلكها المستثمرون مبينين ان التغير الرقمي بدأ يؤثر على الاعمال ويتعين مواكبته بالسرعة المطلوبة.

ولفتوا إلى ان السنوات الخمس الاخيرة شهدت وعيا وتطورا كبيرا في الاستثمار الجريء اضافة إلى وجود تضاعف سنوي للأموال المستثمرة في (الاستثمار الملائكي) ما يوجب تبادل المعلومات والفرص والاستثمار بين دول مجلس التعاون. وفي الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان (اثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون) قال المشاركون إن هناك افكارا ريادية في قطاع الزراعة ولها تأثير في تطويره.

واضافوا ان «مصطلح ريادة الاعمال لم يكن معروفا منذ خمس سنوات والان دخلنا في مرحلة التركيز على القطاعات مثل السياحة والصناعة وكذلك القطاع البيئي الذي يملك فرصا كبيرة جدا ومتجددة دائما». واكدوا ان رواد الأعمال ذاتهم هم من يقودون التطوير في اي قطاع لايجاد الحلول وتطوير القطاع الزراعي والغذائي لتكون مساندة للعمل مؤكدين اهمية اجراء دراسة للفرص في هذا القطاع لاستقرائها والعمل ايضا على تحديد نقاط القوة بين دول مجلس التعاون والعمل على تطويرها والتعاون والتكامل فيما بينها. وذكر المشاركون في جلسة نقاش مع رواد الأعمال بعنوان (تجربة دول مجلس التعاون في حاضنات الأعمال) ان الطلبات تتزايد على المشاريع الخارجة من الحاضنات ما يخفف المخاطر في هذه المشاريع.واوضحوا ان عددا من رواد الاعمال يحتاجون إلى الدخول في برامج حاضنات الأعمال لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم. ويقام المنتدى تحت رعاية وزير التجارة السعودي د. ماجد القصبي وبحضور عدد من قادة التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون د. نايف الحجرف.ويستهدف المنتدى رواد الأعمال الخليجيين والجهات الداعمة لريادة الأعمال وحاضنات ومسرعات الأعمال والجهات التمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع. وسيشهد المنتدى في وقت لاحق اليوم اللقاء السنوي لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي في نقاش مفتوح مع رواد الأعمال.

