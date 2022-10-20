تمكين الشباب يؤدي دوراً رائداً في التنمية

الخميس Al wanees

يؤدي الشاب دوراً رائداً في التنمية الاقتصادية من خلال العلم والعمل والتمكين، حيث يمكن للشباب والاقتصاد معًا أن يغيرا واقع الحياة ومسارها، ويكمن دور الشباب في التنمية الاقتصادية في صُنع اقتصاد المعرفة، والمهارة التي يمتلكها شباب اليوم تؤهلهم لإنشاء منشآت اقتصادية بشكل قانوني والتوسع للوصول لأعمال اقتصادية كبيرة بطرق لم تكن ممكنة من قبل، الشباب المؤثرون في الاقتصاد مسؤولون عن صنع وتصميم وإنتاج وتسويق وبيع وإعادة استثمار بجميع الأمور.

وفقا لتقرير مختص بدور الشباب قال إن الشباب يستطيعون أن يعلموا أقرانهم ومن يصغرهم عمرًا والكبار، حول العقليات التي تركز على الاقتصاد، حتى يكونوا من قادة الاقتصاد بدلًا من أن يكونوا من ضحاياه، مشيرا الى انه من الممكن أن يتم من خلال عقد ورشات عمل لبناء جيل يعلم كيفية التفكير في برامج تنمية الطفولة المبكرة وتعليم المربين طرق التعلم المختلفة والتوجهات الفكرية. وأوضح التقرير أن الشباب المؤثر في الاقتصاد يعمل على تحقيق هذه الآمال على أرض الواقع لدعم العمل الشبابي، من خلال إقامة شراكة نشطة بين فئة الشباب والكبار بمجال الأعمال والعمل كموجهين في المجال المهني و كموظفين محترفين، والكثير من المجالات التي يمكنها أن تنتشر بين الشباب أنهم قادرون على التغيير فيها.

ونظرأ لأهمية دور الشباب في التنمية الاقتصادية هناك نقاط أساسية بما يخص إشراك الشباب في العملية الاقتصادية حيث يجب على الجميع أن يدركها مثل الأهل وأصحاب الأعمال والمعلمين، وهي، تخطي الظروف الصعبة حيث نشأ جيل كبير وجديد من الشباب حول العالم تزامنًا مع وضع اقتصادي عالمي سيئ، مما أدى إلى تسجيل معدل مرتفع من بطالة الشباب، ويتم فصلهم عن النظام الاقتصادي تدريجيًا، لذلك يجب إشراك هذه الفئة الكبيرة التي ستؤثر إيجابًا إذا لم تهمل وتؤثر بنفس المقدار ولكن سلبًا إذا لم يتم توظيفها بالصورة الصحيحة.

وذكر ان تعزيز الابتكار والمشاركة الاقتصادية تتعلقان بالابتكار والإنتاج وتنظيم المشاريع والتوزيع والاستهلاك والتجديد، حيث يمكن إشراك الشباب بجهة دون الأخرى بحسب ما يتوافق مع قدراتهم وخبراتهم، ليس بالضرورة إشراكهم بالصورة كاملة، منوها الى ان تنمية مهارات الشباب تجعلهم قادرين على التأثير المباشر على تنمية الاقتصاد، ولكن على أصحاب الأعمال الكبار تعليمهم ذلك.

ولفت التقرير الى انه إذا أردنا مواصلة النمو بالاقتصاد يجب أن نؤهل الشباب لأكثر من مجرد وضعهم بخدمة العملاء مثلا فعلينا أن نتعمق أكثر ونربط الفنون والحرف الحرة بالتنمية الاقتصادية.

