%78 من الشباب يشعرون بالثقة في التعامل مع الأزمات

الخميس Al wanees

يثق معظم المدراء التنفيذيين في دول الخليج (78%) بقدرة شركاتهم على مواجهة التحديات التي تفرضها القوى المسببة للاضطراب.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد أكثر من ثلاثة أرباع (71%) منهم بأن تأثير القوى المسببة للاضطراب سيستمر بنفس الوتيرة أو قد يتزايد في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

جاء ذلك وفقًا لمؤشر شركة أليكس بارتنرز لعام 2022 حول القوى المسببة للاضطراب في الشرق الأوسط، حيث أُجري استطلاع رأي يشتمل على عدد من الرؤساء والمدراء التنفيذيين في كل من الإمارات والسعودية وذلك بهدف دراسة أهم مخاوفهم حول تأثير القوى المسببة للاضطراب على مؤسساتهم التجارية.

وحسب استطلاع الرأي، ذكر أكثر من 70% من المدراء التنفيذيين بأن شركاتهم أظهرت فعاليتها في الاستجابة للقوى المسببة للاضطراب فيما يتعلق بالمنافسة الجديدة أو الناشئة، أو نماذج الأعمال، التنظيم، السياسة، أو الجغرافيا السياسية، والبيانات والأمن، بالإضافة إلى المخاوف البيئية والاجتماعية.

وفي تعليق له حول هذا الموضوع قال سايمون فريكلي، الرئيس التنفيذي لدى شركة أليكس بارتنرز: «تحتل الحكومات في المنطقة ولاسيما دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مكانة بارزة في مجال الابتكار، والقدرة على مواكبة التطورات والتغييرات السريعة، والمرونة، وبعد النظر، فضلًا عن امتلاكها لنُهج تساعدها في التغلب على التحديات المقبلة. حيث يقدم هذا النموذج مثالًا يُحتذى به ليس فقط في تشجيعه لشركات المنطقة على الاستعداد والتكيف مع العوامل المسببة للاضطراب، بل في جعل هذه العوامل من ضمن الأساسيات التي توليها الشركات اهتمامًا خاصًا في كافة قطاعاتها وأنشطتها التجارية».

كما جاء في الاستطلاع بأن ما يقرب من 3 من كل 4 مدراء تنفيذيين في الإمارات والسعودية (72%) يجدون صعوبة في تحديد أولوية القوى المسببة للاضطراب التي يتوجب عليهم التعامل معها. إذ قام المشاركون في هذا الاستطلاع من المدراء التنفيذيين بتحديد ثلاثة مجالات رئيسية تثير قلقهم، وجاءت النتائج كالتالي:

• إدارة سلاسل التوريد: أشار غالبية المدراء التنفيذيين (70%) إلى أن السياسات التنظيمية المتغيرة وعدم الاستقرار الجيوسياسي يتسببان في حدوث اضطراب في سلاسل التوريد خاصةً مع قيام نصف الشركات في الإمارات والسعودية بالتعامل مع القوى المسببة للاضطراب من خلال حلول طويلة الأجل.

• القوى العاملة: تمتلك معظم الشركات (74%) خططا إستراتيجية بشأن القوى العاملة، حيث يتخذ ما يقرب من نصف هذه الشركات (41%) إجراءات تفوق المتطلبات التي تحتاجها.

• الرقمية: يشير أربعة من كل 10 (44%) مدراء تنفيذيين إلى أن سوء التنفيذ في استثماراتهم في قطاع التكنولوجيا يمثل التحدي الأكبر بالنسبة لهم مع قيام أكثر من ربع الشركات بوضع خطط شاملة وبرامج لتدريب الموظفين للتصدي بفعالية لتحديات التحول الرقمي.

ومن جانبه أضاف غابرييل شاهين، رئيس الإدارة في الشرق الأوسط لدى أليكس بارتنرز: «في ظل ازدياد التحديات غير المسبوقة في السنوات الأخيرة وتسارع وتيرة القوى المسببة في الاضطراب وتأثيرها على الأعمال التجارية، لم يعد بإمكان رواد الأعمال تبني نهج الانتظار والترقب. فإن أفضل الشركات أداءً هي تلك القادرة على تعطيل وإعادة بناء نفسها بصورة مستمرة. لذا يجب على الشركات أن تمسك بزمام الأمور في تحديد مستقبلها، وإلا فإنها ستفقد السيطرة.»

كما قامت أليكس بارتنرز بتحديد أربع ركائز أساسية للتصدي بفعالية لتحديات القوى المسببة للاضطراب، وذلك استنادًا على خبرتها التي تزيد على 40 عامًا في مساعدة العديد من العملاء على إدارة الاضطراب على المستويين المحلي والعالمي. وتتضمن الركائز الأربعة التالي:

1- تعطيل عمل الشركة قبل أن يتمكن أي شخص من القيام بذلك: يتعين على القادة أن يتحلوا بالشجاعة لكي يتمكنوا من الابتعاد عن نماذج الأعمال المجربة التي تتدهور على نحو سريع، وأن يتبنوا ذهنية المستقبل أولاً.

2- بناء القوى العاملة لليوم وللغد: يمكن بناء القوة العاملة على أساس احتياجات الشركات وليس على أساس العدد. حيث يمكن الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز البناء وليس كبديل عن القوى العاملة، مع ضرورة إيجاد مواهب جديدة في حال لم تكن موجودة.

3- تسريع وتيرة التحول الرقمي: ضرورة بناء أكبر قاعدة من الذكاء الرقمي بدءاً من غرفة الاجتماعات حتى «أرضية المتجر» وذلك لتعزيز فهم مشاكل العمل وليس للتركيز على التكنولوجيا نفسها.

4- إعطاء الأولوية لسرعة التنفيذ على حساب الوصول إلى الكمال: ضرورة تبنى ذهنية العمل والتنفيذ السريع مع الحرص على عدم استغراق وقت طويل في التخطيط. ومن خلال البدء بخطوات صغيرة ومن ثم التوسع، يمكن لرواد الأعمال أن يحققوا نتائج إيجابية ولاسيما في حال امتلاكهم لرؤية عمل واضحة.

