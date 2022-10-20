شادي الخليج: إستراتيجية «الوطني للثقافة» تسهم في تعزيز مكانة الكويت الفنية وريادتها

الخميس Al wanees

أشاد الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين في الخطوات التنفيذية وفق ما تم الإعلان عنه من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والمتمثلة في مشروع إستراتيجية المجلس للأعوام المقبلة، التي تسهم فيما يتعلق بدعم مجالات الفنون والثقافة، إلى جانب الاهتمام في جوانب الفنون الشعبية والموسيقية في البلد.

وأضاف المفرج في تصريح صحافي أن هذه الإستراتيجية حسب ما هو مخطط ومطروح لها ستنطلق خلال الفترة القليلة القادمة، وتحمل رؤية تنمية ثقافية مستدامة وبيئة محفزة تشجع وتدعم المبدعين والكفاءات والمواهب، ونحن كجمعية الفنانين الكويتيين نشعر بالاعتزاز كونها ستكون حاضنة لجميع الفنانين.

وثمَّن المفرج بهذا الجانب دور وجهود وتوجيهات صاحب الفكرة والمخطط لها وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، والتي تحظى بدعمه ومتابعته لتلك الإستراتيجية باعتبار أنها ستكون نافذة ثقافية مهمة، وسيكون أثرها كبيراً وبالغا في تعزيز مكانة الكويت في الخارطة الفنية والثقافة العربية والدولية خلال الأعوام المقبلة.

وذكر المفرج أن الكويت تتمتع بوجود العقول النيرة والأفكار المتميزة والكفاءات المبدعة بإتاحة المناخ الخصب لتلك الإستراتيجية.

واختتم المفرج حديثه متقدماً باسمه واسم مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين في التهنئة لمعالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري في نيل ثقة القيادة السياسة في تولي حقيقة وزارة الإعلام والثقافة، متمنيا له التوفيق والسداد في حمل الأمانة والمسؤولية، مثمنا جهود ودور قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والفرق العاملة كافة التي تقوم بعملية في الإعداد والتخطيط لإستراتيجية الثقافة والفنون في الكويت.

