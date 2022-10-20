نجوم الفن والإعلام يزينون «روتانا» لإطلاق برامج «إل بي سي»

الخميس Al wanees

احتفلت مجموعة قنوات «روتانا» بإطلاق شبكة البرامج الجديدة لقناة LBC للموسم الرابع، وإطلاق البرنامج الجديد «يلا نحكي» مع الإعلامية جومانا بوعيد، بحضور باقة من نجوم الفن ومنهم الفنانين؛ وليد توفيق ووائل جسار، ومقدمي البرامج والمذيعين والإعلاميين والصحافيين، وذلك في فندق فينيسيا في بيروت مؤخراً.

وصرحت جومانة بوعيد خلال الحفل أنها ستعود لتطل على جمهورها بحلة جديدة على LBC من خلال برنامج بودكاست جديد بعنوان (يلا نحكي)، مبينة أنها ستستضيف من خلال حلقات البرنامج عدد كبير من نجوم الصف الأول والمؤثرين في العالم العربي، وتسلط الضوء على القصص الملهمة في حياتهم، وتكشف تفاصيل وأسرار وجوانب خاصة في مسيرتهم وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن سلسلة من اللقاءات الحصرية والحوارات غير التقليدية عن حكايات الصعود والنجاح للمشاهير. وتعد بوعيد أحد أشهر الوجوه الإعلامية في العالم العربي، حيث تألقت في مجال الإعلام وقدمت عدداً كبيراً من البرامج الشهيرة.

وعبَّر الإعلامي بلال العربي عن سعادته بنجاح المواسم السابقة لبرنامجه B my guest، واعداً الجمهور بموسم جديد من البرنامج قريباً، وذكر أنه سيكون بشكل مختلف مع الكثير من المفاجات. ومن جهتها، أوضح نائب رئيس قطاع التلفزيون لروتانا ندى مخزوم أن مجموعة روتانا لديها خطة واسعة للتطوير، وأن إعادة إطلاق قناة lbc الفضائية خطوة أولى ضمن مشوار طويل، معربة عن سعادتها بانضمام الإعلامية جومانة بوعيد ببرنامجها الجديد للقناة، وأبانت أنها فخورة بباقة البرامج المنوعة وفريق العمل بالقناة.

وبدأت قناة LBC مؤخراً بعرض مواسم جديدة من أهم برامجها؛ حيث تواصل عرض موسم جديد من (فاشون نيوز أرابيا) البرنامج الأول من نوعه في العالم العربي والذي تقدمه وصيفة ملكة جمال لبنان والمذيعة ألين وطفة بحلّة جديدة ومحتوى ثري، والبرنامج الموسيقي الترفيهي (SOUNDBITES) الذي تقدمه الإعلامية برونا طعمة ويلقي الضوء على أحدث إصدارات الأغاني والألبومات الجديدة، وآخر الأفلام العربية العالمية وشباك التذاكر، إضافة إلى (عرب وود) أحد أشهر البرامج الإخبارية الفنية والحوارية والترفيهية في العالم العربي وتقدمه المذيعة والفنانة المصرية جوري بكر.

كما تعرض القناة عدداً من البرامج الأخرى ومنها؛ برنامج (ن القوة) الذي يستضيف باقة من أهم النساء الرائدات في المجتمع العربي بالعديد من المجالات، وبرنامج المسابقات الترفيهي (الكاميرا عالباب) الذي يتضمن مجموعة من الفقرات والألعاب الخفيفة، إلى جانب برنامج The Traveler مع Ziad الذي يستعرض خلاله زياد رزق الله أبرز المعالم السياحية والثقافية في كل مدينة يزورها ضمن الحلقات.

