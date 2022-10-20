شاكيرا و«موتانيا».. وتكهنات القلب المطعون

الخميس Al wanees

شوّقت النجمة شاكيرا جمهورها لأغنيتها الجديدة بنشرها فيديو على إنستغرام تغني من خلاله مقطعاً من «موتانيا» Monoton?a، قبل طرحها الشهر الحالي، والتي لم تكشف المزيد من التفاصيل عنها سوى أنها ستكون بالتعاون مع النجم البورتوريكي أوزونا.

ويبدو أن الأغنية ستكون مستوحاة من أزمتها العاطفية بعد انفصالها عن بيكيه، إذ رجَّح جمهورها أنها ستحمل كلمات عن الطعن والخيانة خاصة بعد نشر شاكيرا الأسبوع الماضي عبر حسابها فيديو قصير يحتوي على صورة قلب مطعون بالسيف معلقة «لم أقل شيئاً أبداً ولكن الأمر مؤلم...كنت أعرف أن هذا سيحدث»، فيما لم تحدد شاكيرا من أساء إليها ورغم ذلك تشير التكهنات إلى أن المقصود هو حبيبها السابق جيرارد بيكيه.

