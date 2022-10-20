نجلاء بدر ترفض أن تكون زوجة «العمدة»

الخميس Al wanees

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اعتذرت الفنانة نجلاء بدر عن المشاركة في بطولة مسلسل «العمدة» مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي، والذي بدأ في تصويره مؤخرا، تمهيدا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

وعلمت «النهار» أن السبب الحقيقي لاعتذار نجلاء جاء بعد مشاركتها في مسلسل «البرنس» مع الثنائي محمد سامي ومحمد رمضان من قبل، وقاما بتقليص مساحة دورها فيه بسبب ضيق الوقت.

حيث كان من المفترض أن تقوم نجلاء بتصوير بعض المشاهد في العمل، كفلاش باك، لتتواجد طوال حلقات المسلسل، وذلك بعد وفاتها في الأحداث نتيجة تعرضها لحادث على يد أشقاء محمد رمضان، إلا أن المخرج والمؤلف محمد سامي قام وقتها بتعديل بعض المشاهد خوفا من عدم الانتهاء من جميع الحلقات الخاصة بالعمل قبل نهاية رمضان.

وكان المخرج محمد سامي قد قام بترشيح نجلاء لتقديم شخصية زوجة رمضان ضمن أحداث مسلسل «العمدة» لتكون واحدة من الأربع زوجات،لكنها اعتذرت خوفا من تكرار ما حدث في مسلسل «البرنس»، فحلت محلها الفنانة إيمان العاصي، والتي صورت مشاهدها بالفعل.

